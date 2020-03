Ryan Reynolds dans une adaptation cinématographique – / Film

Si vous n’avez pas grandi en jouant à des jeux vidéo dans des salles de jeux vidéo, vous ne connaissez peut-être L’antre du dragon depuis son apparition dans la deuxième saison de Stranger Things. Mais l’aventure fantastique sur le thème médiéval était autrefois le jeu vidéo le plus populaire du pays, et maintenant Ryan Reynolds (Deadpool) devrait jouer dans une adaptation cinématographique en direct. Obtenez les détails ci-dessous.

Selon The Hollywood Reporter, Reynolds jouera et produira le film Dragon’s Lair, avec Roy Lee de Vertigo Entertainment et Trevor Engelson de Underground Entertainment produisant également. Dan et Kevin Hageman, qui a écrit des crédits sur Hotel Transylvania, The LEGO Movie et Scary Stories to Tell in the Dark, écrira le scénario.

Dragon’s Lair est sorti en 1983 et est rapidement devenu un méga-hit. Le jeu était en grande partie composé de séquences animées par un célèbre ancien animateur de Disney Don Bluth, que vous connaissez grâce à ses efforts de réalisateur An American Tail, The Land Before Time, All Dogs Go to Heaven et bien d’autres. (Bluth, 83 ans, sera producteur de l’adaptation du film.) Voici comment le jeu a été décrit aux joueurs potentiels:

Dragon’s Lair: l’aventure fantastique où vous devenez un vaillant chevalier, dans une quête pour sauver la belle princesse des griffes d’un dragon maléfique. Vous contrôlez les actions d’un aventurier audacieux, trouvant son chemin à travers le château d’un sorcier noir, qui l’a enchanté avec des monstres perfides et des obstacles. Dans les mystérieuses cavernes sous le château, votre odyssée se poursuit contre les forces impressionnantes qui s’opposent à vos efforts pour atteindre le repaire du dragon. Allez-y, aventurier. Votre quête vous attend!

Le personnage principal est un chevalier nommé Dirk le Daring, qui n’était pas décrit comme étant particulièrement audacieux; il était plus un chat effrayé qu’un guerrier intrépide. Si Reynolds joue une version de ce personnage, son humour de signature devrait convenir à ce type de rôle. Il s’agit également de son deuxième film de jeu vidéo dans un court laps de temps: il est actuellement prêt à jouer dans Free Guy de cette année, dans lequel il joue un gars qui découvre qu’il est un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo. Voici un aperçu de l’action du jeu:

Après près d’un an de négociations, Netflix a finalement renoncé avec les droits du film Dragon’s Lair, marquant la troisième fois qu’ils travailleront avec Reynolds après 6 Underground de Michael Bay et le prochain avis rouge. Voici le clip de Dragon’s Lair de Stranger Things saison 2:

