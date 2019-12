Ryan Reynolds dit qu'il travaille sur Deadpool 3 pour Marvel Studios

Ryan Reynolds dit qu'il travaille sur Deadpool 3 pour Marvel

Le rachat par Disney des actifs de divertissement de Fox signifie que l’original X Men la franchise est terminée. Cependant, Deadpool de Ryan Reynolds survivra apparemment à la purge de Disney. Ce n'est pas une énorme surprise étant donné que Reynolds a récemment partagé une photo de lui aux studios Marvel. Cependant, Reynolds est maintenant allé plus loin et a confirmé le développement de Deadpool 3.

En apparaissant sur Vivre avec Kelly et Ryan, Reynolds a été interrogé sur le statut de Deadpool. Et il n'a pas joué timidement avec sa réponse.

"Nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe", a déclaré Reynolds. "Nous sommes à Marvel [Studios] maintenant, ce qui est comme les grandes ligues tout d'un coup. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons. "

Kevin Feige et le PDG de Disney, Bob Iger, ont précédemment exprimé leur volonté de Dead Pool les films restent cotés R. Mais on ne sait toujours pas s'ils vont vraiment suivre et faire le tout premier film R-Rating de Marvel Studios.

Quant à Deadpool lui-même, son inclusion dans le MCU serait mûre pour un quatrième matériau de rupture de mur. Mais étant donné que Marvel Studios a déjà annoncé sa liste de films jusqu'en 2021, le plus tôt Deadpool 3 pourrait arriver serait en 2022 ou 2023.

Êtes-vous ravi que Reynolds travaille déjà sur Deadpool 3? Que voulez-vous voir dans la suite? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

