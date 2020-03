Ryan Reynolds en pourparlers pour l’adaptation du film Dragon’s Lair de Netflix

Ryan Reynolds cherche à maintenir sa relation avec Netflix 6 Métro et le prochain Avis rouge alors qu’il a entamé des pourparlers pour jouer et produire la prochaine adaptation de film en direct du service d’arcade du jeu d’arcade classique L’antre du dragon. (Via Variety)

Une adaptation du jeu classique est en préparation depuis près de 40 ans maintenant, avec Alan Dean Foster travaillant sur la première tentative qui s’est finalement effondrée en raison du faible intérêt des studios et une deuxième tentative en 2015 et en 16 en co-co le créateur Don Bluth et Gary Goldman ont créé une campagne Indiegogo pour un teaser pour intéresser à nouveau les studios. Après avoir doublé leur budget et presque un an de négociations, Netflix a repris le projet, Bluth et Goldman produisant aux côtés de Roy Lee via sa bannière Vertigo Entertainment, Trevor Engelson pour Underground Films et Reynolds via sa bannière Maximum Effort.

Le film devrait être scénarisé par Dan et Kevin Hageman, qui sont surtout connus pour avoir contribué à l’élaboration de l’histoire de l’aventure familiale animée en petits groupes Le film Lego et l’adaptation bien accueillie de l’année dernière de la série de romans d’horreur pour jeunes adultes Histoires effrayantes à raconter dans le noir.

La série de jeux, qui a commencé avec le jeu d’arcade de 1983 de Cinematronics et a été créée par Bluth et Rick Dyer, a demandé aux joueurs de jouer le rôle de Dirk the Daring dans une série de tests difficiles alors qu’il tentait de sauver la princesse Daphne du dragon Singe et l’assistant Mordroc.

Reynolds, dont le rôle le plus emblématique est le Merc avec une bouche dans le hit Dead Pool série, a commencé sa relation avec Netflix sur Michael Bay-Helmed 6 Métro et était en train de tirer Avis rouge pour le service de streaming aux côtés de Dwayne Johnson (Croisière dans la jungle) et Gal Gadot (Wonder Woman 1984) avant l’arrêt de la production en raison d’événements mondiaux. Il peut ensuite être vu dans la prochaine comédie d’action Le garde du corps de l’épouse d’Hitman, dans lequel il retrouve Samuel L. Jackson (Avengers: Fin de partie) et Salma Hayek (Comme un pro) du film précédent.

L’antre du dragon marquera également le troisième film entourant les jeux vidéo après le succès du box-office Détective Pikachu et le prochain Free Guy, dont la sortie est actuellement prévue pour le 3 juillet.

