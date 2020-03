Ryan Reynolds et Blake Lively font un don de 1 million de dollars pour lutter contre le coronavirus | .

Ryan Reynolds et Blake Lively ont fait don d’un million de dollars pour lutter contre COIVD-19 également connu sous le nom de coronavirus.

Le couple d’acteurs a annoncé à travers ses réseaux sociaux avoir décidé de faire un don considérable, 1 million de dollars au total, à diverses organisations qui nourrissent les enfants aux États-Unis.

Outre les États-Unis, il a également été bénéfique Le Canada Eh bien, Ryan vient de ce pays, le tout dans le but d’aider à atténuer les effets du coronavirus dans les familles les plus vulnérables.

Cela peut vous intéresser: le Metropolitan Opera présente des fonctions enregistrées en streaming par le Coronavirus

“Je pense que nous pouvons tous convenir que COVID-19 est un misérable. Il a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Banques alimentaires Canada “, Ryan Reynolds.

De plus, lui et sa femme ont partagé un message aux utilisateurs d’Internet selon lequel s’ils avaient la possibilité d’aider ce type d’organisations, ils devraient le faire sans hésitation.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Les messages ont été comparés sur les réseaux sociaux de Reynolds et de Lively dans le but d’avoir plus de diffusion.

Ce n’est pas la première fois que le couple de philanthropes fait ce type de don, pour le Youth Center for the Rights of Immigrant Children et le fonds de défense éducatif et juridique de l’organisation. NAACP, acronyme de l’American National Association for the Advancement of People of Color, Ryan et Blake ont fait un don de deux millions de dollars.

Ce ne sont pas les seules célébrités qui ont rejoint le soutien en raison de cette pandémie, ainsi que de grandes personnalités telles que Justin TimberlakeNatalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, les sœurs Gigi et Bella HadidJosh Gad et Nick Lachey ont également fait la promotion des dons sur leurs réseaux sociaux cette semaine.

Lire aussi: Gal Gadot prend des mesures extrêmes contre le coronavirus

.