Ryan Reynolds et Netflix transforment le jeu d’arcade ‘Dragon’s Lair’ en film d’action en direct

Les fans aiment Ryan Reynolds, le héros d’action. Après avoir joué son rôle notable sur Deadpool et avoir établi un partenariat avec un Pokémon dans le détective Pikachu, il vise un autre favori culte qui pourrait très bien l’obliger à enfiler à nouveau des collants.

On rapporte que Reynolds cherche à puiser dans la nostalgie en portant le vieux jeu vidéo, Dragon’s Lair, sur le petit écran.

Qu’est-ce que le jeu vidéo ‘Dragon’s Lair’?

Lancé en 1983, Dragon’s Lair est l’idée originale de Rick Dyer. Il a été conçu par Don Bluth et Gary Goldman, deux animateurs qui ont travaillé pour Disney pendant des décennies.

La vaste expérience de Bluth à Disney l’a mené à travers des projets tels que Sleeping Beauty, The Secret of NIMH, All Dogs Go to Heaven et An American Tail.

Bluth, qui a embrassé les avancées technologiques en animation, a aidé à développer Dragon’s Lair, un jeu d’arcade qui ressemblait à un dessin animé classique des années 80. Le jeu mettait en vedette le chevalier Dirk le Daring qui était en mission pour sauver la princesse Daphne d’un dragon nommé Singe.

Dragon’s Lair était différent parce que les joueurs

contrôler les mouvements de Dirk, ils contrôlaient ses choix. Le fait qu’il a utilisé

la technologie laserdisc l’a rendu plus cher que les autres jeux d’arcade, mais les gens ont adoré

il.

Il est à noter que Dragon’s Lair est si bien considéré qu’il s’agit de l’un des trois seuls jeux vidéo organisés au Smithsonian Museum. Les deux autres sont Pong et Pac-Man.

Il y a un lien avec “Stranger Things”

Stranger Things regorge de cadeaux sur le thème des années 80, et chaque saison, les téléspectateurs notent certaines des tendances les plus en vogue de l’époque.

Dungeons & Dragons est un élément énorme de la série, mais la saison 2 a ramené le public dans le temps avec ses scènes d’arcade. Dragon’s Lair est l’un des jeux auxquels le gang est vu jouer dans la série en raison de sa popularité à cette époque.

Quels sont les détails sur le rôle de Ryan Reynolds et la

Série Netflix?

Selon The Hollywood Reporter, Netflix vient d’acquérir les droits d’adaptation cinématographique de Dragon’s Lair. Une version live-action est en préparation avec Reynolds nommé comme l’un des producteurs et son éventuelle star vedette.

Il est prêt à travailler aux côtés des autres producteurs Bluth, Goldman, Trevor Engelson, Roy Lee et Jon Pomeroy. Il y a déjà des écrivains attachés au script. Reynolds pourrait être Dirk le Daring, un chevalier en armure brillante.

Il y a des années, Bluth et Goldman ont lancé une campagne de financement participatif

avec l’espoir de transformer Dragon’s Lair en un long métrage. Tandis que

promouvoir leurs efforts, Bluth a parlé des défis de donner Dirk et

Profondeur de Daphné pour que leurs personnages brillent à l’écran.

Lors d’une interview en 2015 avec IndieWire,

il a dit:

«Une fois que vous prenez cette mythologie et que vous la mettez sur un grand écran, elle doit vraiment avoir plus de poids et de corps que ce qui a été démontré dans le jeu lui-même.

Il va être difficile de comprendre cela parce que, fondamentalement, Dirk était un type très maladroit de gars qui ne va pas bien, et le pauvre Daphné était un airhead, donc nous devons aller très loin de ces prototypes pour faire quelque chose qui est digne du grand écran. “

Alors que Reynolds est encore en phase de discussion pour un rôle dans

le film, nous pensons certainement qu’il pourrait l’apporter. Les héros humoristiques sont

sorte de son truc. Si vous avez aimé le jeu Dragon’s Lair et que vous ne pouvez pas attendre

pour le film, vous pouvez le télécharger dans l’Apple Store ou pour votre Android

dispositif.