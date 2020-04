Ryan Reynolds n’a pas de mots pour le défi renversé de Tom Holland

Ryan Reynolds n’a aucun intérêt à participer au défi des maillots de handstand de Tom Holland.

Dans le but de soulager son ennui, la star de Spider-Man, Tom Holland, s’est rendue sur Instagram pour participer au défi de la chemise en poirier. Le défi, comme vous l’avez probablement imaginé, a vu le jeune acteur de Spider-Man faire le poirier pour montrer (et maintenir) ses prouesses physiques. À la fin de la vidéo, qui l’a vu réussir le défi du poirier, il a nommé la star de Deadpool Ryan Reynolds et son collègue l’acteur de Spider-Man: loin de chez soi, Jake Gyllenhaal.

Eh bien, Ryan Reynolds n’avait littéralement pas de mots pour l’étrange demande de l’acteur de Spider-Man. Reprenant ses histoires Instagram, Ryan Reynolds a posté une vidéo de lui semblant vraiment déçu de la nomination de Tom Holland. Il a terminé la vidéo en prononçant simplement les mots «non» en secouant la tête avec incrédulité.

Un fan a pu capturer et partager la réponse de Ryan Reynolds au défi de l’acteur de Spider-Man sur Twitter.

Elizabeth Olsen est Ryan Reynolds lorsque Tom Holland l’a nommée pour relever le défi des 10 pompes sur Instagram 💀 pic.twitter.com/Kxc7zgh2OK

– 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) 2 avril 2020

L’ennui semble être à son apogée pour Ryan Reynolds et Tom Holland, qui ont plaidé pour que les gens restent à la maison alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager le monde entier. Il semble hautement improbable que Ryan Reynolds participe au défi de Tom Holland, bien que cela ferait certainement un grand détour s’il décidait de le faire.

La pandémie de coronavirus a laissé de nombreuses personnes sans emploi, y compris des barmans. Pour aider ceux qui traversent ces temps difficiles, le Gin Gin de Ryan Reynolds versera 30% de ses bénéfices à des barmen sans emploi. L’acteur de Spider-Man a également récemment révélé (sur un livestream de Justin Bieber, pas moins) que la production du film Uncharted à longue gestation a été arrêtée en raison du coronavirus.

Que pensez-vous du fait que Ryan Reynolds rejette le défi de la chemise à mains tendues de Tom Holland? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Tom Holland apparaîtra ensuite dans Uncharted.

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film racontera la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Réalisé par Venom Helmer Reuben Fletcher à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted est produit par Sony PlayStation Productions, avec Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad.

Uncharted sortira en salles le 8 octobre 2021.

