Ryan Reynolds partage son cadeau d’anniversaire «Logan» pour Hugh Jackman

Pour célébrer le troisième anniversaire de Logan, l’acteur de Deadpool Ryan Reynolds a partagé son cadeau hilarant pour Hugh Jackman.

Cela fait trois ans que Logan est sorti en salles. L’anniversaire est non seulement notable parce que Logan est parmi les plus grands films de bande dessinée de tous les temps, mais parce qu’il a également marqué la dernière performance de Hugh Jackman en tant que Wolverine après plus d’une décennie de films. Bien que Hugh Jackman se soit éloigné du rôle de Wolverine, Ryan Reynolds n’a pas cessé de diffuser son désir de faire un film croisé Deadpool / Wolverine. Bien sûr, les deux sont apparus ensemble dans X-Men Origins: Wolverine en 2009, mais ce serait formidable de les voir à nouveau ensemble à l’écran avec une version plus précise de Deadpool.

Deadpool 2 a également présenté quelques signes de tête à Logan. Le plus notable vient à la fin du film, mais nous voyons également une figure de Logan morte au début. Pour célébrer les trois ans de Logan, Ryan Reynolds a fait une blague Instagram sur le fait de donner à Hugh Jackman la même statue de Wolverine morte de Deadpool 2 en cadeau. Vous pouvez voir le message de Ryan Reynolds et la réponse de Hugh Jackman ci-dessous.

Alors que les jours de Hugh Jackman en tant que Wolverine sont terminés, Ryan Reynolds devrait revenir sous le nom de Deadpool. Un troisième film est actuellement en préparation aux studios Marvel maintenant que Disney a retrouvé les droits des personnages X-Men après la fusion de Fox.

Où Logan se classe-t-il parmi vous dans les bandes dessinées? Près du sommet? Pensez-vous que nous verrons jamais Hugh Jackman revenir sous le nom de Wolverine? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Logan:

Dans un avenir proche, un Logan fatigué prend soin d’un professeur X malade dans une cachette à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan de se cacher du monde et de son héritage sont interrompues lorsqu’un jeune mutant arrive, poursuivi par des forces obscures.

Réalisé par James Mangold, Logan met en vedette Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez et Boyd Holbrook.

Logan est désormais disponible sur Digital HD, Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de l’avenir de la franchise Deadpool de Ryan Reynolds sous Marvel Studios!

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.