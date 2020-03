Ryan Reynolds partage une scène alternative de Deadpool avec Kenny Rogers Song

Ryan Reynolds a partagé une prise alternative d’une scène de Deadpool qui aurait présenté la chanson de Kenny Rogers “The Gambler”.

À la suite de la mort de Kenny Rogers, Ryan Reynolds a décidé de partager une scène de Deadpool qui aurait présenté le Merc with a Mouth chantant l’un de ses morceaux. Dans Deadpool, le personnage titulaire se bat avec Ajax (ou techniquement, Francis) sur l’autoroute. Dans cette scène, alors que Deadpool bat le méchant en bouillie, Ryan Reynolds allait à l’origine chanter la chanson de Kenny Rogers “The Gambler”. Malheureusement, Ryan Reynolds chantant la chanson de Kenny Rogers n’a pas fait la coupe finale de Deadpool, mais la star est allée sur Instagram pour partager la scène alternative.

Vous pouvez regarder une vidéo de la scène ci-dessous.

Deadpool aka @VancityReynolds chantant @_KennyRogers. J’aimerais qu’ils l’aient gardé dans le premier film. #RIPKennyRogers pic.twitter.com/z54KOxBL7b

– _-_-_-_ un garçon en voie de disparition _-_-_-_ (@ChalametTheGod) 22 mars 2020

Dans la vidéo, la star explique comment il a chanté la chanson en s’asseyant sur un canapé, en enregistrant sur l’image. Dans le clip, vous pouvez également voir une version sans VFX de Deadpool alors que la chanson de Kenny Rogers a été enregistrée au début de la post-production du film.

Dans la version théâtrale de la scène, Deadpool discute de la façon dont son personnage est originaire de Regina, en Saskatchewan, alors qu’il bat Ajax. Le dialogue dans la scène donne un peu de contexte aux origines canadiennes de Deadpool, il est donc logique pourquoi la chanson de Kenny Rogers n’a pas été mise en œuvre dans la version finale et théâtrale du film.

Que pensez-vous de cette prise alternative de Deadpool de Ryan Reyndols? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Ryan Reynolds est apparu pour la dernière fois en tant que mercenaire amoureux de Kenny Rogers dans Deadpool 2:

Après avoir survécu à une attaque bovine presque fatale, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson) a du mal à réaliser son rêve de devenir le barman le plus chaud de Mayberry tout en apprenant à faire face à son sens du goût perdu. Cherchant à retrouver son épice pour la vie, ainsi qu’un condensateur de flux, Wade doit combattre les ninjas, les yakuza et un groupe de canines sexuellement agressives, alors qu’il parcourt le monde pour découvrir l’importance de la famille, de l’amitié et de la saveur un nouveau goût pour l’aventure et gagner le titre de tasse de café convoité du meilleur amant du monde.

Réalisé par David Leitch à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick & Ryan Reynolds, Deadpool 2 étoiles Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand et Jack Kesy.

Deadpool 2 est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ChalametTheGod (via Ryan Reynolds)