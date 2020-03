Ryan Reynolds pourrait être Booster Gold dans le nouveau film DCEU

Alors que l’ascension de Ryan Reynolds en tant que super-héros de bande dessinée avait été un échec, avant de devenir Deadpool, il semble que Warner Bros. Studios le considère toujours comme un excellent candidat. pour devenir un héros intergalactique de style Green Lantern… seulement plus impuissant.

Reynolds, qui a été Hannibal King dans Blade: Trinity, Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine, Hal Jordan dans Green Lantern, et plus récemment encore Wade Wilson dans Deadpool, ne pourrait plus être autre que Booster Gold selon un rapport de We Got This Covered. Le site indique que Warner prévoit que Reynolds, avec sa personnalité espiègle, incarne le personnage de Michael Jon Carter.

Il faut préciser qu’il s’agit d’une rumeur, car il n’est même pas clair que Reynolds et Warner se soient déjà rencontrés pour tester la possibilité du projet. Cependant, le live-action Booster Gold est une idée qui a déjà fait l’objet de rumeurs à d’autres occasions et même l’année dernière, il a été annoncé que le script du film était prêt. De plus, le WGTC mentionne que cette révélation provient des mêmes sources qui ont annoncé que Taskmaster serait le méchant principal de Black Widow et que Han reviendrait dans Fast and Furious 9.

Booster Gold a été créé par Dan Jurgens et est apparu pour la première fois en 1986. C’est un personnage de bande dessinée qui a conçu son propre costume avec la technologie du futur.

.