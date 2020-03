Ryan Reynolds serait le protagoniste de l’action en direct de Dragon’s Lair

Le jeu d’arcade fantastique classique de 1983, Dragon’s Lair, aura une adaptation au grand écran et sera live-aciton. Mieux encore, Ryan Reynolds est en pourparlers pour jouer et produire le film.

Nous recommandons également: Ryan Reynolds pourrait être Booster Gold dans un nouveau film DCEU

L’histoire du jeu suit un chevalier nommé Dirk le Daring, qui doit sauver la princesse Daphne des griffes du dragon maléfique connu sous le nom de Singe et le sorcier Mordroc. Reynolds jouera évidemment le rôle de Dirk et de nombreux fans pensent qu’il est parfait pour le rôle..

Le jeu original est venu du légendaire directeur d’animation Don Bluth (An American Tail et All Dogs Go to Heaven), qui est également producteur du film. C’était un jeu vidéo très populaire que l’industrie du jeu vidéo a évolué avec ses techniques d’animation et la narration de films.

Le projet de film est destiné à Netflix avec Dan et Kevin Hageman, qui ont déjà travaillé sur le film Lego et Scary Stories to Tell in the Dark, en tant que scénaristes. Les Hagemans sont actuellement les producteurs de la série animée Star Trek de Nickelodeon et ont écrit The Croods 2, quiQui présente Reynolds comme l’une des stars de la voix. Roy Lee (IT et Doctor Sleep) est lié à la production.

Que pensez-vous que Reynolds se soit réuni pour jouer dans l’adaptation cinématographique en direct de Dragon’s Lair?

.