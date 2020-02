Ryan Reynolds souhaite au directeur de Deadpool 2 un joyeux anniversaire avec BTS Pic

Ryan Reynolds a souhaité au réalisateur de Deadpool 2, David Leitch, un joyeux anniversaire en partageant une publication sur les réseaux sociaux avec une image en coulisse du film.

Avant le début de la production sur Deadpool 2, un changement de réalisateur a été effectué avec Tim Miller quittant le projet et le codirecteur de John Wick David Leitch venant le remplacer. Deadpool 2 de Ryan Reynolds a eu autant de succès que le premier film avec la franchise maintenant sous le contrôle de Marvel Studios.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant l’avenir de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel, mais une autre suite est inévitable. Le prochain projet Deadpool n’a pas encore de réalisateur non plus, mais il ne serait pas surprenant que David Leitch revienne à la barre. Sur une note latérale, Ryan Reynolds a souhaité au réalisateur de Deadpool 2, David Leitch, un joyeux anniversaire sur Twitter et a partagé une image cool en coulisses des deux. Vous pouvez voir le post Ryan Reynolds ci-dessous.

Joyeux anniversaire, M. @DavidMLeitch ⚔️ pic.twitter.com/2Lz9YkE6z0

– Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 8 février 2020

Voici le synopsis officiel de Deadpool 2 de Ryan Reynolds:

Après avoir survécu à une attaque bovine presque fatale, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson) a du mal à réaliser son rêve de devenir le barman le plus chaud de Mayberry tout en apprenant à faire face à son sens du goût perdu. Cherchant à retrouver son épice pour la vie, ainsi qu’un condensateur de flux, Wade doit combattre les ninjas, les yakuza et un groupe de canines sexuellement agressives, alors qu’il parcourt le monde pour découvrir l’importance de la famille, de l’amitié et de la saveur un nouveau goût pour l’aventure et gagner le titre de tasse de café convoité du meilleur amant du monde.

Réalisé par David Leitch à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick & Ryan Reynolds, Deadpool 2 étoiles Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand et Jack Kesy.

Deadpool 2 est maintenant disponible sur 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et Digital HD.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

