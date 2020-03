Ryan Reynolds, star de Deadpool, en pourparlers pour l’adaptation de Dragon’s Lair

La star de Deadpool Ryan Reynolds est en pourparlers pour produire et jouer dans l’adaptation en direct de Dragon’s Lair de Netflix.

Après des années de négociations, Netflix a finalement obtenu les droits de produire une adaptation en direct du jeu. Sorti en 1983, Dragon’s Lair était un jeu d’arcade qui se distinguait par sa technologie graphique révolutionnaire et son utilisation de l’animation. Le style n’a malheureusement pas décollé en partie en raison des limites technologiques de l’époque, mais reste un incontournable de la scène arcade des années 1980.

Dragon’s Lair est finalement devenu plus connu comme l’un des premiers projets du réalisateur Don Bluth. Don Bluth dirigeait ensuite plusieurs classiques d’animation des années 1980, notamment des films comme All Dogs Go To Heaven, An American Tail et The Land Before Time. Don Bluth a, pendant des années, essayé de faire fabriquer une nouvelle version de Dragon’s Lair mais a finalement semblé avoir trouvé une maison avec Netflix et la star de Deadpool Ryan Reynolds.

La star de Deadpool Ryan Reynolds est actuellement en pourparlers pour jouer dans l’adaptation et la coproduire via sa bannière Maximum Effort. Don Bluth devrait également coproduire la prochaine adaptation de Dragon’s Lair avec Dan et Kevin Hageman, mieux connus pour leur travail sur The Lego Movie, qui s’apprête à écrire le scénario. Un directeur pour la prochaine adaptation de Netflix pour le jeu vidéo n’a pas été annoncé.

Que pensez-vous tous de cela? Êtes-vous heureux de voir que l’adaptation en direct de Dragon’s Lair est enfin en cours? Aimeriez-vous voir Ryan Reynolds dans le rôle principal? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails de l’intrigue sur la prochaine adaptation de Ryan Reynolds Dragon’s Lair sont actuellement inconnus, mais le jeu original a suivi un chevalier connu sous le nom de Dirk the Daring. Dans ce document, il a tenté de sauver la princesse Daphnie du dragon Singe et du sorcier Mordroc. La prochaine adaptation de Netflix n’a pas de date de sortie.

Source: The Hollywood Reporter

