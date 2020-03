RZA parle des clés de la créativité, de la concentration et du succès des jeunes artistes

L’air était vif alors que je marchais dans les rues bondées de Los Angeles. Des chansons comme “C.R.E.A.M.” et “Gravel Pit” a façonné une si grande partie de mon enfance que c’était comme un rêve de rencontrer le créateur de la magie. Né Robert Fitzgerald Diggs, RZA est le cerveau qui est passé du rappeur au producteur de musique, au commissaire de la bande originale du film, à l’acteur, au producteur de film. Son évolution est vertigineuse, tout comme son éthique de travail. RZA est presque une créature mythique à ce stade de sa carrière, peinant devant et derrière les coulisses comme s’il ne l’avait jamais fait du tout. Le chef de facto du clan Wu-Tang est remonté à l’humanité depuis longtemps et est entré dans la stratosphère de la légende.

RZA était plus grand que ce à quoi je m’attendais. Il entra dans la chambre d’hôtel avec l’énergie d’un lion: royal, dangereux et sage à la fois. Quand il a parlé, sa voix était une basse en plein essor qui a résonné dans la chambre d’hôtel de Los Angeles. Ses mouvements semblaient calculés, comme un androïde de Westworld suivant une boucle. Nous nous sommes assis autour d’une tasse de thé TAZO et avons discuté du fonctionnement interne d’un génie. RZA devait rendre sa retraite TAZO, intitulée Camp TAZO: Zen, qui est une retraite créative de deux jours qui a eu lieu en février. Dix créateurs sélectionnés ont participé à des activités et des expériences conçues pour les aider à faire passer leur créativité au niveau supérieur. Parallèlement à la retraite, RZA a déposé cinq pistes d’exploration guidée uniques visant à aider n’importe qui, n’importe où, à explorer et à libérer son potentiel créatif. Avant la retraite et la sortie des morceaux, RZA et moi avons parlé de ses inspirations, de son processus créatif, et il a même fait allusion à de grandes choses à venir pour la saison 2 de Wu-Tang de Hulu: une saga américaine.

HotNewHipHop: Qu’est-ce qui vous a amené à collaborer avec TAZO? Vous avez cette ambiance ésotérique et cela semble être un bon ajustement, mais comment s’est-il concrétisé?

RZA: C’était un ajustement organique. Mon agence a tendu la main et ils avaient un deck que TAZO avait préparé. Ils me l’ont envoyé comme «voulez-vous faire partie de cette campagne», j’étais comme «C’est naturel». Parce que cela fait partie de ce que je fais naturellement, qui diffuse cette culture. Répandre ZEN.

Nous sommes en 2020, tout le monde essaie de profiter de ce coup de pouce santé. Qu’est-ce qui distingue vraiment cette retraite? Qu’est-ce que vous y mettez et que vous sentez vraiment différent?

Eh bien, tout d’abord, c’est définitivement 2020 et je suis heureux que les gens essaient de mieux connaître leur santé. Mettez leur santé devant leur richesse. Vous pouvez avoir toutes les richesses et pas de santé, tu veux dire? Mais, notre exploration ne concerne pas seulement la santé physique des choses, c’est une exploration pour libérer le potentiel de personnes qui peuvent ne pas penser qu’elles ont la créativité. Des gens qui sont créatifs mais qui n’ont pas la possibilité de se concentrer sur leur créativité en fonction de (ce) qu’ils recherchent. Qu’ils chassent le dollar ou qu’ils soient entourés de distractions à cause de leur famille, de leurs amis ou même du bruit du monde. Pour aider à ne pas stagner. Parce qu’au milieu de tout ça, je suis toujours créatif.

Développez plus loin.

Nous faisons des explorations. Nous en avons eu un appelé “Kill The Noise”. Ce qui signifie, vous savez, comment vous centrez-vous au milieu de toute la confusion qui vous entoure, tout en étant vous-même? Eh bien, j’utilise le soleil comme exemple. Imaginez ce qui tourne autour du soleil, au-delà de nos planètes, des comètes, des astéroïdes. Tout tournoie juste mais le soleil est toujours centré. C’est son travail. Donc, ce même état d’esprit peut être fait dans un aspect créatif pour une personne. Qu’il soit en studio, que ce soit l’écrivain avec le stylo et qu’il ait le bloc d’écrivain “Je ne peux pas écrire, je ne peux pas écrire.” Je ne nierai pas que certains endroits sont meilleurs pour certaines choses, mais à un moment donné Je ne pouvais pas écrire à certains endroits. J’ai écrit l’une de mes meilleures paroles sur ce lac de l’Ohio et je n’ai jamais sorti les paroles. Mais je sais que c’est le chef-d’œuvre. Quand je l’ai lu, c’est presque comme une Écriture. Mais ensuite, de retour en ville, je me disais: “ Je veux y retourner et écrire à nouveau. ” Je me souviens quand Nas était comme “ Yo, parfois je frappe à l’hôtel, je reçois un L pour le week-end à l’hôtel et je viens d’écrire. «Et c’est New York City, allez-y… c’est toujours bruyant, mais c’est toujours une énergie différente. Ce que l’on dit en vous disant que certaines personnes ont l’impression que les choses qui les entourent les stagnent… tout comme il y a une concentration pour faire bouger vos muscles. Il y a un objectif pour faire bouger cette énergie de créativité. Et c’est “Kill The Noise”.

Y avait-il une démographie que vous recherchiez avec ces pistes d’exploration de TAZO? Ou est-ce quelque chose que vous avez proposé à tout le monde?

Oui, ce n’est pas démographique. Il y a probablement certaines données démographiques qui en ont plus besoin que d’autres, non? C’est juste comme, certaines personnes aiment «il essaie de ramener ça à la hotte». Écoutez. Le capot pourrait mieux utiliser certaines choses, sont plus vitales, dans certaines régions. Tout comme les gens dans le désert ont besoin d’eau plus que les gens qui vivent près de l’océan, non? (rires) Mais l’eau est pour tout le monde.

Alors, parlez un peu de vos influences. Tu as beaucoup sauté quand j’étais enfant. Vous étiez en Caroline du Nord, Ohio, PA, New York. Comment ces différentes cultures ont-elles influencé votre façon de penser?

Je pense que c’était une des bénédictions de la vie pour moi de pouvoir vivre dans des communautés et des lieux différents. Parce que cela va automatiquement à une façon de penser diversifiée pour moi. Et puis si vous pensez au Wu-Tang Clan, à droite, nous avons eu diverses personnalités dans mon équipe. J’ai 11 frères et sœurs, vous regardez l’émission de télévision, nous ne pouvons pas montrer 11 c’est toute la foutue saison [laughs]. Je viens d’une famille de 11 personnes.

Vous avez également beaucoup voyagé et nous savons que Wu-Tang a beaucoup d’influence orientale. Parlez-moi d’un souvenir de voyage qui vous a marqué.

Tout d’abord, permettez-moi de dire une chose au sujet de la Chine. J’espère que vous y arriverez un jour. Dans une ville où je suis allé, ils ont construit une version à l’échelle d’une autre ville. Comme ça, vous avez entendu parler de la Cité interdite? C’est là que le roi, toute cette merde… c’est probablement trois fois la taille d’une scène hollywoodienne.

Et ils ont recréé ça?!

Exactement! Et c’est juste un ensemble. Donc, ce parc dans lequel j’étais n’était pas un parc célèbre de rien comme ça. Mais c’était toujours comme Central Park. Central Park est sur le point… il commence sur la 59e rue et une partie jusqu’à la 96e. Fondamentalement, 20 à 30 blocs. Mec, ce parc était déjà plus grand que Central Park.

Et quand il s’agit de travailler sur des films? Avez-vous déjà eu des différences créatives avec des acteurs ou des écrivains?

Un acteur m’a dit: «Yo, je ne veux pas mourir.» Mais j’ai dit: «Dans le scénario, tu meurs frère» (rires). “Ouais mais je ne veux pas que ce personnage me tue” et je me dis “wow”. Parce que c’est devenu une compétition. Alors je me dis: “D’accord, tu vas mourir. C’est un fait. Je peux changer ça, je peux te faire tuer par quelqu’un d’autre. Je peux travailler avec ça. En fait, il m’a donc dit qu’il avait le béguin pour un autre personnage. J’ai dit: “Vous savez quoi, je vais vous faire tuer par ce personnage.” Ça va être plus artistique pour moi. C’est de l’art, non? Mais c’est aussi la force créatrice qui se produit.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes hommes noirs qui essaient de suivre vos traces, de se lancer dans cette industrie?

Je dirais à un jeune écrivain que, la première chose que je lui dirais, écris, que tu sois payé ou non. C’est la première chose que je leur dis parce que Picasso ne pouvait même pas imaginer la valeur de ses peintures. Donc, votre expérience est ce que vous capturez lorsque vous écrivez. Ou votre imagination, ou votre opinion. C’est donc unique. Dans le fait qu’elle est aussi unique que votre empreinte digitale. Tu dois continuer à laisser tes empreintes digitales partout. Et finalement, à droite, sa valeur, quelle que soit cette valeur, va se manifester. Ce peintre commence sur une toile vierge, c’est juste du papier et de l’huile. Jusqu’à ce qu’il soit terminé. L’un de nos points d’exploration est également l’idée que les gens se lancent dans une chasse au papier. Parlez de courir après l’argent, nous n’avons pas la possibilité de développer nos compétences et nos talents et de les faire évoluer. Et l’argent vient devant le talent. Et je l’ai dit aux rappeurs après les années 90 et 2000. J’ai rencontré quelques rappeurs de la côte ouest et peu importe. Je leur ai juste dit “Yo, au moment où j’ai été entendu comme MC sur le micro jusqu’à 36 Chambers … J’ai probablement déjà écrit 400 paroles différentes. Alors maintenant, ma merde est condensée. Comme penser à Inspectah Deck, “je fume sur le micro comme fumer Joe Frazier / le hellraiser / soulever l’enfer avec la saveur.” C’était cool pour alors. Mais il écrivait pendant dix ans avant d’en arriver là. Et puis, au moment où il en est arrivé là, le monde l’accepte… mais ces paroles sont médiocres par rapport à la sortie de ‘Triumph’. Maintenant, le même rappeur dit: «Je bombarde atomiquement, les philosophies de Socrate / Et les hypothèses ne peuvent pas définir comment je laisse tomber ces / Mockeries, fais des vols à main armée / Fuis à la loterie, peut-être qu’ils m’ont repéré.» C’est juste quatre lignes. Il vient de vous donner toute l’histoire de la civilisation et a réussi un vol de banque [laughs]. Donc, c’est parce que ce stylo ne s’arrête jamais. Je conseillerais donc à un jeune écrivain de ne pas le faire pour l’argent.

Enfin et surtout, Wu-Tang: une saga américaine… tout le monde attend la deuxième saison. Pouvez-vous nous donner quelque chose en ce qui concerne la portée, l’histoire… allons-nous voir d’autres rappeurs de l’histoire du hip-hop?

La seule chose que je dois dire à ce sujet, c’est que, tout d’abord, je veux remercier tous les fans. Pour soutenir le spectacle. Beaucoup de gens n’avaient pas Hulu et en ont obtenu Hulu… ils ont fait un peu d’analytique. Et c’était comme si cela attirait de nouveaux clients, je tiens à remercier les personnes qui se sont connectées pour cela. Ce n’est pas facile d’avoir une deuxième saison dans le climat d’aujourd’hui. Nous en avons un. Et je peux leur assurer que nous sommes dans la salle des écrivains et si vous avez aimé la première saison, nous nous efforçons avec des propulseurs complets pour l’améliorer.

