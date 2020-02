Sa femme a la maladie d’Alzheimer et a créé un vélo spécial pour rouler ensemble

Bill Forward et sa femme Glad sont un excellent exemple de l’existence du véritable amour. Ils ont passé plus de 50 ans à partager leurs expériences ensemble, mais le destin avait un plan différent pour eux.

Il y a plusieurs années, Glad a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, qui est un type de démence progressive qui provoque une perte de mémoire et endommage parfois d’autres compétences cérébrales, empêchant les personnes qui en souffrent de se développer facilement dans leur vie quotidienne.

Cette maladie est couramment diagnostiquée chez les personnes de plus de 65 ans, mais il y a eu des cas où les gens commencent à souffrir à un âge précoce et malheureusement, elle n’a pas de cause ni de guérison.

Au moment où Bill savait que sa femme avait été diagnostiquée avec cette maladie, un morceau de son cœur se brisa, car il savait que Glad commencerait progressivement à oublier ces beaux moments qu’ils avaient vécu ensemble.

Malgré la triste nouvelle, Bill n’a pas abandonné et a plutôt décidé de soutenir et d’accompagner sa femme dans cette maladie, alors il consacre désormais sa vie entièrement aux soins d’elle.

Chaque matin, il l’aide à se réveiller, à se baigner, à s’habiller et à préparer ses repas du jour. Il a également fait quelques adaptations à sa maison afin qu’elle puisse se déplacer plus facilement, être plus confortable et ainsi se sentir mieux.

L’une des activités que ce grand couple de maris aimait faire était de se promener, mais Glad ne pouvait plus le faire. Compte tenu de cela, Bill a conçu un vélo spécial avec lequel il se promène avec Glad et ils se souviennent donc ensemble des endroits qu’ils aimaient tant.

Bien qu’il y ait des jours où Glad ne se souvient pas de qui est Bill, il sait qu’en elle il y aura toujours l’amour qu’ils ressentent et qu’il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’accompagner et lui donner une vie meilleure.

C’est incroyable ce que l’amour peut réaliser, Glad et Bill sont sans aucun doute un excellent modèle.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: