Sa femme décède de façon inattendue et 7 jours plus tard, trouve une photo d’elle

John est un homme qui a créé une page Facebook pour rendre hommage à une très belle histoire qu’il a formée avec son épouse Michelle, décédée deux semaines seulement avant de se marier pour l’Église.

Après son décès quelques jours, John a trouvé une photo sur le téléphone portable de Michelle, elle avait une robe de mariée qu’elle n’a jamais portée et l’homme voulait partager la grande histoire derrière la photo.

“Nous nous sommes mariés à la mairie” quelques jours avant la première opération “, explique John et poursuit:” Nous y sommes allés immédiatement. Nous voulions devenir mari et femme. Nous ne savions pas si Michelle allait survivre à la prochaine opération. »

Le couple s’est rencontré au lycée et a commencé une relation. Quelque temps plus tard, leurs chemins se sont séparés, cependant, huit ans ont passé et ils se sont rencontrés à nouveau, c’est le destin qui les a unis à nouveau.

Malheureusement, Michelle a été diagnostiquée avec un type de cancer très inhabituel, son état critique et incurable. C’est alors qu’ils ont décidé de se marier “pour de vrai”.

Leur mariage à la mairie avait été trop court, maintenant ils voulaient se marier dans l’Église d’une manière plus traditionnelle.

»Mais Michelle est décédée deux semaines avant le mariage. Je regrette beaucoup de ne pas l’avoir vue marcher vers l’autel. Elle avait acheté une robe de mariée. Son rêve. Il l’a beaucoup aimé. »

«À l’hôpital, Michelle a dit à quel point son mariage allait être magnifique. Je ne voulais pas accepter la possibilité que le mariage ne puisse jamais avoir lieu. Michelle est décédée et je n’ai jamais pu voir sa robe de mariée de rêve », écrit John.

Une semaine après sa mort, John a trouvé la photo sur le téléphone portable de sa femme. Il n’était pas censé voir la photo, mais s’émerveiller du jour de son mariage quand il la vit marcher vers l’autel dans une si belle robe.

Je me tenais toujours au lit, heureux et dévasté en même temps », écrit-il.

“Des larmes sont tombées sur mes joues et j’ai ri fort au souvenir de l’importance pour elle, ma femme, sa robe de mariée.”

John dit qu’il veut vivre longtemps, se marier, avoir des enfants, des petits-enfants et apprendre de la vie l’amour, la perte et le chagrin. Il attend le jour où il pourra, une fois de plus, retrouver Michelle au paradis.

«Quand viendra mon temps, je courrai là-bas. Je vais directement au paradis pour la revoir. »

Le soutien de dizaines de lecteurs n’a pas tardé à venir et John a reçu des signes immunitaires de solidarité et d’affection:

“Quelle belle façon de se souvenir de votre belle femme”, écrit l’un d’eux. «La photo trouvée a été votre raison de garder ce souvenir vivant. Je suis sûr qu’elle a souri quand tu as trouvé la photo. »

“Quelle merveille d’avoir un souvenir d’elle avec la robe de mariée qu’elle aimait tant … c’est fantastique”, écrit un autre adepte. «Je peux imaginer l’impact particulier que cela a eu pour trouver cette photographie. Je sens ta perte, mais je sais qu’elle sourit dans le ciel, heureuse de voir que tu as enfin pu la voir dans sa robe de mariée.

Source: Mieux vaut pas veuf amer

