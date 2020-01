Sa femme lui a construit un bar à l’intérieur de sa maison pour passer plus de temps avec lui

Jayne (48) et Paul Tapper (53), un couple de Newton Abbot, Royaume-Uni, étaient un couple très heureux, mais au fil des ans, elle a commencé à se sentir éloignée de son mari parce qu’il quittait beaucoup la maison nuits, pour passer du temps avec vos amis.

Paul aimait sortir boire et sa femme a commencé à se fâcher qu’il était absent la plupart des nuits. Avec ce conflit à l’esprit, Jayne a commencé à réfléchir à ce qu’elle pourrait faire pour que son mari ne sorte pas autant et passe plus de temps ensemble.

Enfin, Jayne a eu une excellente idée qui, bien que très chère, était parfaite pour la situation dans laquelle ils vivaient.

«J’ai commencé à penser: pourquoi ne pas créer mon propre pub? devenir ma propre hôtesse et donc je peux dire aux gens que mon mari est dans la niche. »

Doghouse (une expression familière en anglais pour indiquer que quelqu’un est en difficulté) était le nom qu’il a donné au pub qu’il a construit dans son jardin; qui a coûté environ 444 mille pesos et a mis plus de 5 mois pour être prêt.

Le pub a un style de cabine avec tout le décor anglais typique et a été un succès. Jayne et Paul passent maintenant plus de temps ensemble et leurs enfants, déjà majeurs, ont également profité de cette belle idée.

Sans aucun doute, la grande créativité de Jayne a résolu les inconvénients qu’ils avaient et maintenant profiter de ces moments avec des amis en couple.

