SA. Lance parfois une nouvelle chanson

Après sa performance aux Grammys d’hier soir, H.E.R. sort son nouveau single puissant “Parfois”.

La chanson sert d’hymne inspirant à tous ceux qui traversent des moments difficiles. “Parfois, la merde ne va pas dans ton sens / Et parfois tu vas avoir ces jours / Et parfois tu te sentiras hors de propos / Tu ne peux pas me promettre que ce sera la même chose / Parce que parfois ça change”, chante-t-elle .

Elle a fait ses débuts sur la piste lors des 62e Grammys annuels, marquant sa deuxième performance consécutive. Bien qu’elle ait été nominée pour cinq prix, elle n’est rentrée chez elle avec aucun hier soir. Mais elle a remporté deux Grammy Awards l’année dernière pour le meilleur album R&B (H.E.R.) et la meilleure performance R&B («meilleure partie»).

“Parfois” suit le remix de H.E.R. à “Slide” avec Pop Smoke, A Boogie wit da Hoodie et Chris Brown, qui est sorti plus tôt ce mois-ci.

