SA. Lance parfois une nouvelle chanson aux Grammys

Dimanche soir, H.E.R. a interprété son nouveau morceau “Parfois”, aux 62èmes Grammys annuels, oscillant entre le piano et sa guitare électrique pour livrer une autre interprétation émouvante de la chanteuse soul.

Cette année, la sirène de RCA s’est retrouvée en nomination pour cinq hochements de tête au total, dont trois catégories dans les Big Four: album de l’année, chanson de l’année et disque de l’année. Bien qu’elle ne soit pas repartie avec un trophée, la chanteuse a quand même fait bon usage de ses projecteurs pour lancer la nouvelle coupe. Le morceau arrive via la production de D-Mile, un incontournable du R&B, bien connu pour son travail avec Lucky Daty qui a également remporté trois prix dimanche soir.

Profitez de “Parfois” ci-dessous.

Paroles Quotable

J’ai eu une journée, j’ai eu une vision

C’était le jour où je devais vivre

Au lieu de s’inquiéter des choses temporaires

Je déteste ne pas savoir où ça va m’emmener

.