Sa lutte pour montrer l’inquiétude sociale de toute une génération

19 mai 2009. FOX pariait sur la diffusion d’une comédie de lycée appelée ‘Glee’, qui en soi signifie synonyme de réjouissance, mais si vous l’ajoutez au mot “club”, cela exprime “chorus”. Le choix du nom n’était pas accidentel, car la prémisse de la série était simple: une chorale où un groupe de inadaptés se battait au jour le jour pour être heureux dans un institut où ils se trouvent dans la dernière strate sociale. Série jeunesse, lycée, personnes marginalisées … Ils n’avaient rien inventé, non?

“Don’t Stop Believing” est devenu l’hymne de ‘Glee’

Cependant, l’importance de «Glee» ne résidait pas dans le fait que Ryan Murphy avait fait un virage à 180 degrés vers la conception d’une série, mais dans comment il a su parier sur le reflet des expériences d’adolescents qui ont traversé le même âge et la même situation que les personnages, tout en mettant sur la table différents aspects sociaux qui concernent les jeunes. Même chose à ce stade, certains sautent que les acteurs n’avaient rien de jeune, car son protagoniste Cory Monteith venait d’avoir 27 ans en jouant à quelqu’un de 16 ans. Ici, il n’y a rien à objecter et heureusement de nos jours des séries d’adolescents avec des adolescents sont faites (Voir «Skam Espagne»), mais revenons aux parcelles, où le poids de l’identification a chuté.

Briser les moules dans le collectif LGTB

‘Glee’ a réuni plusieurs adolescents dans un environnement où ils pouvaient se sentir à l’aise. En dehors de cette salle de musique, tout autour d’eux était hostile, souffrant de contrariétés et d’agressions physiques. La scène de l’institut est l’une des plus compliquées pour les gens, car aujourd’hui il y a encore beaucoup d’éducation à l’égalité, aux valeurs éthiques et à la citoyenneté. Cependant, «Glee» a fourni un répit à cet égard, montrant que les gens de toutes sortes et qui pouvaient appartenir à n’importe où dans la hiérarchie scolaire avaient des préoccupations et des sentiments similaires. Il est vrai que Rachel Berry n’a pas souffert autant que Finn Hudson ou Quinn Fabray, mais tout au long des six saisons, nous avons vu comment, à leur manière, ils ont vécu des refus pour la même raison: être qui ils avaient toujours rêvé d’être.

Santana et Brittany ont joué dans l’une des relations les plus aimées de ‘Glee’

De cette façon, FOX fiction a mis sur la table plusieurs questions controversées pour leur donner de la visibilité, des préoccupations qui ont affligé ces adolescents, mais aussi la société. ‘Glee’ a traité les deux demandes en faveur de la communauté LGBT, telles que le suicide, les abus, la grossesse chez les jeunes et la facilité des jeunes à prendre les armes aux États-Unis. Ce fut une série qui a toujours opté pour l’égalité entre les personnes, pour les avoir traités de la même manière et pour ne pas relativiser les problèmes des uns par rapport à ceux des autres. Nous avons tous des problèmes et pour chacun, ils sont importants à leur manière, pour cette raison, l’empathie par la musique était la grande médecine que Will Schuester (Matthew Morrison) administrait à ses étudiants.

Il est nécessaire de plonger plus concrètement dans certains des traitements «Glee» pour savoir pourquoi cette série était si importante. Nous allons commencer par le collectif LGTB, très présent dans la fiction télévisuelle, mais où ‘Glee’ a déjà choisi d’approfondir ses problèmes. Les personnages gays existent dans d’innombrables séries, de plus, beaucoup d’entre eux essaient de rendre visible, mais l’impact de cette production n’est pas tellement dans des personnages homonormatifs comme Kurt ou Blaine, mais dans d’autres comme Karofsky. L’évolution de ce personnage nous a laissé l’un des épisodes les plus émouvants, “On My Way”, qui traitait de la façon dont à de nombreuses reprises, les personnes qui intimident le commettent parce qu’elles ressentent cette insécurité qu’elles répriment chez les autres. Le personnage de Max Adler, après avoir découvert qu’il est homosexuel, subit dans sa chair le harcèlement qu’il a commis, l’amenant à tenter de se suicider en ne pouvant supporter les humiliations continues. La dureté avec laquelle la tentative de suicide est racontée au rythme d’un «sirop contre la toux» déchiré a réussi à mettre les cheveux en place pour beaucoup, en particulier dans un scénario dans lequel les États-Unis ont vu la croissance du nombre de jeunes qui mettent fin à leurs jours en ne soutenant pas les agressions continues de ses compagnons à cause de sa sexualité.

Cependant, ‘Glee’ s’est engagée à donner une visibilité beaucoup plus complète et c’est pourquoi elle a introduit une relation lesbienne dans ses rangs: celle de Santana et de Brittany. Le personnage de Naya Rivera a découvert qu’elle était lesbienne, assumant son orientation grâce au soutien de ses camarades de club. Le message était clair: Peu importe qui vous aimez ou comment vous êtes, les gens qui vous aiment continueront d’être à vos côtés à cause de qui vous êtes. Encore une fois, New Directions a montré que, même si leurs membres étaient différents les uns des autres, c’était le moins important. Mais peut-être que le personnage de Heather Morris était beaucoup plus intéressant à cet égard et c’est qu’elle n’avait aucun scrupule à supposer qu’elle était bisexuelle. La bisexualité a toujours été cachée dans la fiction et a souvent été suggérée par «qu’il n’y a pas d’étiquettes». Oui, elles existent et il est important qu’elles existent, car cacher la bisexualité ne crée que la biphobie. ‘Glee’ a rompu avec cela et en plus il l’a fait avec une femme, quelque chose de beaucoup moins vu, qui se sentait suffisamment habilités pour aimer et avoir des relations sexuelles avec qui vous voulez.

Alex Newell a rompu les rôles de genre avec son rôle d’unique dans ‘Glee’

‘Glee’ a continué sa visibilité auprès du collectif et l’a fait avec des personnages trans. Alex Newell est arrivé au McKinley Institute dans la peau de Wade en complément de la quatrième saison après avoir réalisé à la fin de la troisième que rien ne se passait parce qu’il voulait être Unique. Ainsi, avec le passage de son voyage à travers la série, on a vu briser les rôles de genre, même se battre pour l’implantation de toilettes mixtes qu’elle pouvait entrer sans se sentir jugée. Mais cela ne s’arrête pas là, et c’est que dans le corps enseignant il y avait une autre représentation du collectif trans à travers le coach Beiste (Dot-Marie Jones), qui à la fin de la série on voit qu’il a fait la transition sous son nouveau nom: Coach Sheldon Beiste.

Le problème social par drapeau

A la suite du coach Beiste, dans “Choke” on découvre qu’il subit des violences sexistes de la part de son partenaire. L’épisode se concentre sur certaines des filles de New Directions qui essayer de sensibiliser à l’importance de l’autonomisation des femmes et de la liberté des femmesEt la preuve en est la magnifique version de “Cell Block Tango”. Beiste reçoit l’aide et l’engagement d’autres femmes qui comprennent la situation difficile qu’elle traverse, notamment Sue Sylvester (Jane Lynch), son «ennemie» au sein de la série. L’entraîneur de pom-pom girl est capable de mettre de côté les rivalités et l’envie qu’elle ressent et soutenir une femme victime du machisme prévalant dans la société. Beiste finit par retourner auprès de son partenaire et lui pardonner, mais ce n’est pas la raison pour laquelle ‘Glee’ a échoué dans son message, car c’est un véritable reflet de la domination que de nombreux hommes exercent sur leurs partenaires. De plus, les larmes de la formatrice en trompant les élèves soulignent seulement que sa décision n’était pas la bonne, mais qu’elle ne peut pas non plus être jugée pour cela, car pas coupable de quoi que ce soit.

“Keep Holding On” était le thème qui a réuni le Glee Club pour la grossesse de Quinn

Comme je l’ai dit, pendant ses années à l’antenne, ‘Glee’ a mis sur la table un large éventail de problèmes sociaux. Découvrez la grossesse chez les adolescentes traitée par Quinn Fabray lors de la première saison et comment elle a été reniée dans sa maison pour avoir rompu avec les canons d’une famille chrétienne parfaite, une famille qui, cependant, a caché de grandes tensions et un noyau non structuré à travers un père contrôlant et une mère soumise. Cela a seulement empêché le personnage de Dianna Agron d’être elle-même en ayant à vivre dans l’idée constante de la perfection; encore une fois, un personnage qui est soumis à ce que la société attend de lui. Le sexe était toujours présent dans la série sous d’autres angles, comme la première fois à travers la chanson “Like a Virgin” dans “The Power of Madonna” ou l’ETS avec Artie Abrams (Kevin McHale) dans “Tested”, mais aussi à partir d’un point plus adulte entrant dans la prostitution masculine avec Brody (Dean Geyer), le petit ami de Rachel (Lea Michele) dans la quatrième saison.

‘Glee’ était également pleinement impliqué dans la consommation d’alcool chez les jeunes atteints de “Blame It on the Alcohol”, dans le dopage et la drogue via le choeur Warblers dans le quatrième lot ou dans les troubles de l’alimentation avec Marley ( Melissa Benoist). Dans leur empressement à rester fidèle à la réalité du pays, La fiction de Ryan Murphy a consacré un de ses épisodes à des tournages dans des lycées américains dans “Shooting Stars”. Finie la comédie de ce chapitre, l’une des plus déchirantes de la série et qui montre la situation extrême que vivent les personnes qui sont impliquées dans une atmosphère dans laquelle leur vie est sérieusement en danger. Mais le plus important: comment ces personnes qui commettent ces actes odieux sont également victimes du système et comment il est nécessaire de promouvoir l’éducation à l’égalité.

La mort de Cory Monteith et comment la cause en est la moindre

Tout fan de “Glee” conviendra avec moi que l’épisode le plus triste de la série est “The Quarterback”, où la mort de Finn Hudson est abordée après la mort de Cory Monteith. Le traitement de la mort et le deuil qui en découle doivent être loués, et ce n’est pas pour frivoliser ou jouer avec le morbide. ‘Glee’ frappe la table en ne blâmant pas son protagoniste d’être mort d’une overdose, garantissant que il n’est pas nécessaire de connaître la cause de sa mort, mais la seule chose qui compte est qu’une personne a perdu la vie. Cependant, ce n’est pas le seul décès traité dans la série, car dans “Funeral”, elle est déjà vue avec la sœur de Sue Sylvester et le spectacle de douleur de l’entraîneur et l’interprétation ultérieure de “Pure imagination”.

La mort de Cory Monteith a compromis la poursuite de ‘Glee’

Jean, la sœur de Sue qui meurt dans cet épisode, met en vedette Robin Trocki, une actrice trisomique. Ryan Murphy est connu pour donner des opportunités à des artistes moins visibles dans sa série, comme nous l’avons également vu dans plusieurs saisons de “ American Horror Story ”, et dans “ Glee ”, il rencontre Lauren Potter dans ses rangs donnant vie à Becky Jackson. Becky, d’ailleurs, pas traité dans une position inférieure pour avoir le syndrome de DownElle est l’une des artistes et protégée de Sue. Il acquiert une position pertinente dans l’échelle sociale de l’institut, démontrant que les personnes avec tout type de handicap peuvent atteindre le sommet, car elles jouissent des mêmes compétences, préoccupations et échecs que le reste de la population. En bref, ‘Glee’ a été un pionnier dans l’embauche de Potter et Trocki, car il suffit de se rappeler que dans notre pays, ces interprètes ont récemment commencé à devenir visibles du point de vue des capacités depuis le triomphe de “Champions” (2018).

Aider à promouvoir la culture musicale

Et enfin, nous arrivons à la partie musicale, l’ADN de la série. Tous les thèmes abordés ci-dessus ont toujours été accompagnés de musique, depuis la construction des épisodes de ‘Glee’ autour des enseignements qu’ils voulaient transmettre à travers toutes sortes de chansons. On peut dire que l’une des phrases les plus connues de “L’appel”, “la musique fait des miracles, Miracles”, était bien assumée auparavant par l’équipe de Murphy, la recherche de messages à transmettre aux téléspectateurs de manière ludique et accompagnée de notes musicales.

La série FOX a fait un excellent travail pour cimenter une culture musicale dans les téléspectateurs qui ont suivi les trois générations d’étudiants qui ont vécu et souffert au cours des six saisons. De la musique actuelle et pop avec des artistes tels que Lady Gaga, Katy Perry, Ariana Grande, Britney Spears, Taylor Swift ou Bruno Mars aux idoles musicales telles que Michael Jackson, ABBA, Madonna ou Stevie Wonder, en passant par des artistes et des groupes de la stature de Fletwood Mac , Tom Jones, Neil Diamond ou Billy Joel et diverses comédies musicales telles que “Rocky Horror Picture Show”, “Grease” ou “Wicked”. Plus de 700 chansons de toutes les époques, les genres et les artistes ont été versionnés tout au long du 121 épisodes qui composent la série, révélant des thèmes qui sont l’histoire de la musique des dernières décennies.

“The Rocky Horror Picture Show” était l’une des comédies musicales que «Glee» a honoré

Bien sûr, il s’agissait de versions et avaient leur propre touche, même mélangées dans des mashups fous, l’une des caractéristiques les plus caractéristiques de «Glee». Oui, il est vrai que beaucoup d’entre eux ont eu une mise en scène discrète, mais dans d’autres cas de grandes performances ont été réalisées telles que “Smooth Criminal”, que Santana et Sebastian ont joué dans l’épisode consacré à Michael Jackson. La société 2CELLOS a fourni au sujet une production très intéressante sous les voix de Rivera et Grant Gustin. Et qu’en est-il de “Don’t Stop Believing”, une composition de Journey qui a atteint une grande pertinence, devenir l’hymne de la fiction lorsqu’il est interprété jusqu’à quatre occasions différentes.

Tout n’a pas été positif dans ‘Glee’, loin de là, car il a commis des folies dans son script et des virages dénués de sens. Il a réussi à faire une magnifique première saison, avec un humour très frais et des moules cassants par rapport aux autres fictions télévisées, mais il est tombé dans une deuxième saison qui n’était pas à la hauteur et, surtout, dans un cinquième qui a complètement perdu son chemin et qui a coûté un sixième plus court. Cependant, au cours des six saisons, elle a fait un excellent travail pour identifier ses téléspectateurs avec les personnages et les intrigues grâce à un élément qui la distinguait de ses prédécesseurs: la musique. ‘Glee’ s’est attaché à donner la parole à toutes ces questions qui concernaient les jeunes de ces années et que, à ce jour, il continue de le faire, car nous avons encore beaucoup de travail d’empathie à faire parce que nous sommes conscients que la personne qui est à nos côtés, peu importe à quel point elle est différente de nous, a ses faiblesses, ses particularités et ses préoccupations telles que nous les avons tous. Mais que oui, que rien n’enlève l’envie de rêver comme Rachel Berry et de se battre pour pouvoir voir le monde “pas comme il est, mais comme il se doit”.

