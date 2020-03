“Sa mère est brisée et prévoit de la fermer”

Il est indéniable que Yiya est déjà devenu l’un des protagonistes de «Survivors 2020». Celui qui était un participant de “ Un prince pour trois princesses ” à Cuatro est toujours au centre de la controverse dans l’émission de téléréalité de survie et pour cette raison, elle a rapidement gagné une légion de détracteurs mais aussi de fans et d’admirateurs de son naturel et caractère fort. En seulement trois semaines maintenant Elle a joué dans beaucoup de colère avec beaucoup de ses camarades de classe et aujourd’hui elle est bannie sur la plage de Desvalida avec Vicky Larraz et Antonio Pavón. Ce que l’on peut peu imaginer au Honduras, c’est la controverse qui s’est formée dans l’endroit qui court.

Yiya et son bar, «Le cas américain»

C’est le propriétaire de “El Caso NOS”, un bar qui ne manque pas de problèmes. Comme il y a quelques semaines, a découvert la «Socialité», nombreux sont les voisins qui se sont plaints du bruit cela est généré dans le lieu et c’est que selon ceux-ci, le lieu ferme généralement tard dans la nuit et plusieurs fois il y a des gens à l’intérieur qui continuent de générer plus de bruit dans tout le quartier. Il semble que la situation soit devenue tellement insoutenable qu’ils sont venus appeler la police à plusieurs reprises. Des informations que Tatiana a démenties dans l’espace que María Patiño conduit dans la livraison émise ce samedi 7 mars.

L’un des amis les plus proches de Yiya, qui s’occupe maintenant de l’endroit, a voulu préciser que “Il n’y a pas de rouleaux étranges ici … les accusations qui ont été portées sont fausses et la police n’est apparue qu’une seule fois et c’est à ce moment que Yiya a commencé”. De cette façon, la jeune fille a voulu faire taire les rumeurs et a également déclaré que la mère du participant de ‘Survivors’ était complètement “anéantie” par tout ce qui se disait sur sa fille et le local et aurait donc envisagé de le fermer. temporairement jusqu’à ce qu’il revienne de la réalité. Quelque chose qui ne s’est pas produit pour l’instant car il est toujours ouvert.

La voiture de Yiya, brisée

Justement, une équipe du programme a pu visiter cet endroit curieux où prédomine le style flamenco, les photos de Lola Flores et Camarón de la Isla et dans lequel sans aucun doute il y a un détail qui surprend toujours tout le monde: il y a des perruques Yiya empilées dans la salle de bain du même. En même temps, cette équipe spatiale voulait s’intéresser à l’état malheureux de la voiture de Yiya, qui est garée devant le bar et c’était Tatiana qui voulait dire comment était la voiture. “Il est stationné ici depuis deux mois (…) ses roues ont été percées et il est cassé depuis environ six mois“, a déclaré la jeune fille, minimisant l’état du véhicule.

.