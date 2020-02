SA. Obtient “confortable” sur un single centré sur l’amour

C’est toujours la saison pour célébrer l’amour, mais la mi-février, c’est quand les masses s’arrêtent et s’imprègnent de tout ce qui touche aux affections du cœur. Les personnes célibataires, en couple ou peut-être même en situation de situation aiment organiser leurs listes de lecture pour la Saint-Valentin à cette époque de l’année. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle jam à vibrer avec ou sans votre partenaire, nous vous suggérons d’écouter le dernier morceau de guitare de H.E.R. “Comfortable”.

L’artiste lauréat d’un Grammy Award, âgé de 22 ans, a abandonné “Parfois” le mois dernier et le rapide changement d’un nouveau single suggère que H.E.R. pourrait être en train de préparer son prochain projet. Jusqu’à ce que nous recevions plus d’informations sur ce qu’elle cuisine peut-être dans le studio, profitez de “Comfortable”, une offre relaxante et mélodique qui vacille sur des lignes d’amour, de flirt et de sensualité. Selon Genius, ces voix supplémentaires que vous entendez tout au long appartiennent à Ant Clemmons. Dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Donnez le ton quand c’est juste moi

Et toi seul, et nous sommes seuls

Dans la chambre, respirant lentement

Oh, tu me connais, ouais

Méditez, vous pouvez me prendre

Vers un endroit où nous pouvons être

Tout seul, je te laisse me tenir

Parce que tu me connais, ouais

.