SA. Taps Chris Brown, Pop Smoke et A Boogie wit da Hoodie pour ‘Slide’ Remix

SA. glisse à travers avec un remix all-star.

La double gagnante d’un Grammy a fait appel à Pop Smoke, A Boogie wit da Hoodie et Chris Brown pour le remix officiel de son single “Slide”, assisté par YG, qui a été publié en septembre.

Après les vers de Pop Smoke et A Boogie, Breezy ferme le banger de la côte ouest avec ses propres barres. “Le faux amour n’existe pas quand il s’agit de moi et avec qui je suis vraiment fu ** avec / Haters toujours sur ma bite, mais pas ceux qui le sucent”, il rap avant d’ajouter, “Je suis le mec, je suis la CHÈVRE. “

SA. est nominé pour cinq Grammy Awards au spectacle de cette année, y compris l’album de l’année (I Used to Know Her), le disque de l’année («Hard Place») et la chanson de l’année («Hard Place»). Elle se produira lors de la 62e cérémonie annuelle le 26 janvier sur CBS.

Plus tôt dans la journée, Pop Smoke a sorti son nouveau single «Christopher Walking». Regardez la vidéo ici.

Aime

0