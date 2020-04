Saban acquiert SXSW Serial Killer Thriller ‘The Silencing’

Annabelle Wallis (The Mummy) et Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”) star dans le réalisateur Robin Pront’S Le silence, qui vient d’être acquis par Saban Films.

“Saban Films sortira le film au niveau national”, note Deadline.

Le Silencing devait être présenté en première au SXSW.

Écrit par Micah Ranum, l’intrigue suit un chasseur réformé (Coster-Waldau) qui s’implique dans un jeu mortel de chat et de souris lorsque lui et le shérif local Alice Gustafson (Wallis) se sont mis à traquer un tueur vicieux qui aurait kidnappé sa fille il y a des années.

Héros Fiennes-Tiffin, Melanie Scrofano, Zahn McClarnon et Shaun Smyth également star.