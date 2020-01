Saban Films acquiert le «mortel» d’André Øvredal, qui confère à Nat Wolff des pouvoirs divins

André Øvredal, qui a vu l’an dernier ses histoires effrayantes à raconter dans les salles obscures, a déjà terminé sa prochaine offre de genre, Mortel, qui vient d’être acquis par Saban Films pour une sortie plus tard cette année

Nous avons précédemment partagé le premier regard sur Mortal, qui met en vedette Death Note’s Nat Wolff en tant que jeune homme découvrant qu’il a des pouvoirs divins basés sur l’ancienne mythologie norvégienne.

«Mortal suit Eric (Wolff), un routard américain dans le désert de l’ouest de la Norvège, qui est arrêté après avoir tué accidentellement un adolescent et parvient à fuir avec le jeune psychologue qu’il a rencontré lors de sa détention. Alors qu’il était en fuite, les autorités norvégiennes et américaines le traquant, Eric découvre enfin qu’il a des pouvoirs divins basés sur l’ancienne mythologie norvégienne. »

Décrite comme une histoire d’origine fantastique-aventure, la première bande-annonce du film ressemblait à un mélange de genres d’Akira, Chronicle et même X-Men.

Le film met également en vedette Priyanka Bose, Ravdeep Singh Bajw et Iben Akerlie.

Øvredal a également réalisé Troll Hunter et The Autopsy of Jane Doe.