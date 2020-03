Sabo Romo de Caifanes révèle sa situation sanitaire actuelle | Réforme

Sabo Romo, membre du groupe Caifanes, a déclaré que sa condition physique s’était améliorée après l’attaque qu’il avait subie fin janvier à Colonia San Pedro de los Pinos, hôtel de ville de Benito Juárez, Mexico.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Romo a déclaré que, heureusement, il a été traité au bon moment et par les bonnes personnes après que sa vie était en danger.

Vous pouvez également être intéressé: Spotify Awards, où et quand regarder la diffusion en ligne

“Ma santé va beaucoup mieux, je récupère lentement; bientôt je serai de retour en train de lancer du rock and roll. Mais en plus de tout ça, je suis entre les mains des autorités et j’attends, comme beaucoup d’entre nous, de faire leur travail correctement “a-t-il commenté.

Le musicien a remercié le soutien qu’il a reçu de ses fans et de ses proches ainsi que ses bons voeux pour son rétablissement, et a assuré qu’il reviendrait bientôt avec de nouveaux projets.

Lire aussi: Netflix abandonne sa participation au Festival SXSW de Coronavirus

Selon le dossier d’enquête de l’affaire, l’artiste a été battu par un jeune homme, identifié plus tard comme Humberto Francisco González, 23 ans, après qu’il serait contrarié par lui après lui avoir demandé de ne pas obstruer une ligne piétonne avec son véhicule.

Il faut rappeler que González était recherché depuis le 30 janvier, date à laquelle il a attaqué Romo, à Colonia San Pedro de los Pinos, le maire Benito Juárez. Selon le dossier d’enquête, le bassiste marchait dans la rue, quand il est tombé sur un véhicule qui bloquait le passage.

Lorsqu’on lui a demandé de ne pas obstruer les voies piétonnes, l’automobiliste est sorti de la voiture et a commencé à le frapper jusqu’à ce qu’il la jette. Outre des blessures à la tête et au visage, le sujet a menacé de le tuer. Par la suite, il s’est échappé dans son véhicule.

.