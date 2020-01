Sabrina est une pom-pom girl sur l’affiche de la troisième saison

La troisième saison de Chilling Adventures of Sabrina est sur le point de commencer et Netflix a publié une nouvelle affiche et suggère que la sorcière adolescente ira en enfer pour faire face à un nouvel ennemi lui-même.

La nouvelle affiche a été partagée sur Twitter et nous pouvons voir le feu de l’enfer, des crânes et les mêmes Sabrina avec des pompons de pom-pom girl prêts à entrer dans les enfers.

Correspondant à l’idée de cheerleading, la publication était accompagnée d’un club qui disait: «Donnez-moi un H, donnez-moi un E, donnez-moi un L, donnez-moi un autre L, de quel sort s’agit-il? De toute évidence, le mot qui forme est l’enfer.

C’est un clin d’œil à la double identité de Sabrina en tant que moitié mortelle, moitié humaine, mais c’est aussi une référence directe à l’intrigue de la saison 3, car si nous nous souvenons de la saison précédente, avec l’aide de son Club Fright, Sabrina a triché au seigneur noir dans le corps de son petit ami Nicholas, laissant un vide de pouvoir dans les royaumes inférieurs. Cela signifie que Sabrina devra assumer le titre de reine et défendre son pouvoir contre un méchant nouveau et dangereux.

.