Sabrina Part 3: Nick Sex Story expliqué – Interview de Gavin Leatherwood

“Je n’avais aucune idée de ce qui m’était réservé cette saison”, raconte Gavin Leatherwood à TVLine de l’histoire de Nick dans Chilling Adventures of Sabrina Part 3. Et vous non plus.

La troisième partie de huit épisodes du drame Netflix, désormais disponible en streaming complet, reprend avec le pauvre Nicholas Scratch toujours sous la garde de Lilith. Mais comme vous le verrez, il n’y a pas de combinaisons oranges en enfer. Lilith préfère apparemment que ses prisonniers restent torse nu, ce qui devient rapidement un thème courant pour Leatherwood dans la partie 3.

“Dans le script, cela disait” Nick vient sans chemise “tout le temps, et tout le monde a commencé à faire des blagues selon lesquelles le script devrait en fait dire” Nick vient avec une chemise “quand il le fait, car on suppose que chaque autre fois ce sera torse nu », dit-il. «Au fur et à mesure que chaque script sortait, c’était une surprise amusante de voir ce qui allait arriver. J’ai appris à rouler avec les coups de poing. Et le vrai problème avec toujours être torse nu, c’est que je dois bien manger et m’entraîner tout le temps, parce que je ne sais jamais si je vais avoir une chemise ou non. “

Ce n’est probablement pas un gros spoiler pour révéler que Nick finit par sortir de l’enfer, mais même lorsqu’il rejoint le pays des vivants, il ne semble pas pouvoir secouer les effets de son temps dans les enfers. Son incapacité à faire face à l’expérience (littéralement) infernale se manifeste par un comportement assez sommaire, y compris – attendez-le – faire la fête avec des démons sexuels. Encore une fois, littéralement.

“Peut-être que je l’ai fait dans une vie passée, parce que cela me semblait étrangement familier, mais je suis assez certain que c’était la première fois dans cette vie que je faisais des cabrioles avec des démons sexuels”, dit Leatherwood, ajoutant que ces scènes particulières nécessitaient une un certain niveau de confort avec ses collègues acteurs.

«Lorsque vous êtes à l’aise les uns avec les autres, vous vous sentez plus libre d’explorer certaines choses», explique-t-il. “J’ai rencontre [the actors playing the sex demons] une fois avant que nous commencions à tourner, et ils étaient des gens si charmants, chaleureux et ouverts. Il y avait toujours une communication ouverte, comme: «Est-ce que ça va si je tire vos cheveux ici? … Est-ce que ça va si je te lèche l’oreille? »Vous communiquez ces choses donc cela rend la technique plus technique. De cette façon, vous n’êtes pas en train de vous dire, “Hé, sortez votre doigt de ma bouche!” “

Avez-vous déjà commencé la partie 3 de Bing? Si oui, jusqu’où êtes-vous allé – et quelles sont vos pensées? Déposez-les tous dans un commentaire ci-dessous.