Sabrina prend sa place de reine de l’enfer dans la bande-annonce officielle de la saison 3 de “Chilling Adventures of Sabrina”

Dans le sillage de l’amusante «bande-annonce du clip vidéo» de la semaine dernière pour «Aventures effrayantes de Sabrina“, La bande-annonce officielle du nouveau lot d’épisodes est arrivée aujourd’hui.

Cette saison, Kiernan ShipkaSabrina Spellman part volontiers en voyage en enfer et devient la nouvelle reine des enfers. Tout commence dans une semaine, le 24 janvier 2020.

Regardez la bande-annonce officielle pleine d’horreur ci-dessous, en attendant!

La troisième partie trouve Sabrina ébranlée par les événements déchirants de la deuxième partie. Bien qu’elle ait vaincu son père Lucifer, le Seigneur des Ténèbres reste piégé dans la prison humaine de son petit-ami bien-aimé, Nicholas Scratch. Sabrina ne peut pas vivre avec elle-même, sachant que Nick a fait le sacrifice ultime et souffre, brûlant en enfer sous l’œil vigilant de Madame Satan.

Ainsi, avec l’aide de ses amis mortels, “The Fright Club” (composé de Harvey, Rosalind et Theo), Sabrina se donne pour mission de le libérer de la damnation éternelle et de le ramener dans ses bras. Cependant, le renversement du Seigneur des Ténèbres a envoyé des ondes de choc à travers les royaumes et, sans personne sur le trône, Sabrina doit assumer le titre de «Reine» pour la défendre contre un challenger, le beau Prince of Hell Caliban.

Pendant ce temps, à Greendale, un mystérieux carnaval s’installe en ville, entraînant avec lui une menace pour les Spellmans et le clan: une tribu de païens cherchant à ressusciter un ancien mal…

Le casting comprend également Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Skye Marshall, Sam Corlett, Jonathan Whitesell, Abigail Cowen, et Lachlan Watson.