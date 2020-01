Sabrina Recap: Saison 3 Episode 7 – [Spoiler] Décès, décès expliqués

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement amical, sorcières: nous sommes sur le point de gâcher l’épisode 7 de Aventures effrayantes de Sabrina Partie 3. Si vous n’êtes pas rattrapé, vous voudrez peut-être vous voir.

La mort occasionnelle est à prévoir dans une émission comme Sabrina, mais le drame Netflix a donné un coup de fouet à plusieurs crans dans la partie 3 en supprimant la moitié du casting dans son avant-dernier épisode.

Non seulement Zelda, Prudence et Mambo Marie rencontrent leur disparition collective aux mains d’un père vengeur Blackwood, mais les païens assassinent aussi Robin… et Nick… et Harvey!

Gavin Leatherwood était tout aussi surpris que quiconque lorsqu’il a entendu parler de ce massacre pour la première fois en lisant le script de l’épisode 7. “J’étais comme,” OK, comment me ramenez-vous? “”, A déclaré l’acteur à TVLike. “Comme, tout le monde est mort? Vous ne pouvez sûrement pas continuer sans Harvey et Nick. Nous ne pouvons pas être morts pour toujours, non? “

“L’une de nos choses en cours est que même si vous mourrez dans ce monde, il y a toujours de l’espoir”, dit-il. “C’est un monde magique. Vous pourriez revenir un jour. Je me sentais suffisamment en sécurité entre les mains des scénaristes et de l’équipe pour qu’ils ne [permanently] tuez l’un de nous pour l’instant.

Leatherwood dit également qu’il était «excité» de voir Nick transformé en pierre par les païens. En fait, il adorerait ramener la statue de Nick avec lui, bien qu’il ne sache pas où il la mettrait.

«Je suis sûr que ma mère adorerait l’avoir, car c’est ma plus grande fan», dit-il. “Je suis presque sûr que cela ferait peur aux gens s’ils le voyaient à leur arrivée.”

Quelle a été votre réaction au bain de sang susmentionné? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.