Sabrina, Riverdale Crossover: liste complète des connexions de la saison 3

HISTOIRES CONNEXES

Ce n’est pas le crossover à part entière que certains fans attendaient, mais Riverdale reçoit une paire de cris (puis certains) dans Chilling Adventures of Sabrina, la partie 3 qui vient de sortir.

(C’est probablement là que nous devrions vous avertir que vous êtes sur le point de rencontrer quelques spoilers mineurs de la partie 3. Super mineur. Néanmoins, considérez-vous comme prévenu.)

Les huit nouveaux épisodes, qui ont été déposés vendredi, envoient Sabrina et ses amis dans une quête épique pour une collection de reliques surnaturelles, dont une qu’ils découvrent est cachée dans – attendez – Riverdale. Avec Ambrose à ses côtés, Sabrina apparaît dans le capot de Betty et Veronica dans l’épisode 3, bien que vous soyez déçu de savoir qu’aucun des personnages ne fait sa connaissance. En fait, nous ne voyons même pas la ville actuelle, car la recherche des Spellmans se limite aux bois.

La ville voisine de Greendale est à nouveau référencée dans l’épisode 6 lors d’une conversation entre Hilda et le Dr C. Quand il demande s’il y a quelque chose qu’il puisse obtenir pour elle, elle dit: «Il y a ce restaurant à Riverdale. Il vend les hamburgers les plus juteux et les laits les plus épais. “Même si elle ne le mentionne pas par son nom, elle fait clairement référence à Pop’s Chock’lit Shoppe, l’établissement populaire fréquenté par des gens comme Archie Andrews et Jughead Jones. Et bien que nous n’ayons pas vraiment l’occasion de voir le Dr C marcher dans le restaurant emblématique, au moins nous savons que Hilda a dû être là plusieurs fois; on ne sait pas avec quels favoris Riverdale elle a croisé sans le savoir.

Et cela ne compte pas techniquement comme une connexion Riverdale, mais les fans de la série CW étaient probablement heureux de voir l’actrice Nathalie Boltt (alias Penelope Blossom) apparaître dans la première de la partie 3. (Cliquez ici pour notre récapitulatif complet de l’épisode 1 .)

Riverdale a été référencé plusieurs fois dans les deux premières parties de Sabrina, le plus grand lien étant l’apparition de Ben Button de Riverdale (joué par Moses Thiessen) en tant que livreur de pizza.

Vous rêvez toujours du jour où Sabrina rencontre Archie et le gang? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.