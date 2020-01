Sachez quel pantalon vous convient le mieux: maintenant tout est résolu!

Élevé, moyen ou faible? Cela semble une question difficile à répondre. S’agit-il de physique, de biologie ou de quelque chose à faire? Ici, nous clarifions la question et vous donnons les conseils pour choisir le jean idéal.

28 janvier 2020

Il jeté de pantalon Déterminez à quoi il ressemblera. C’est une question complète en général, car les femmes ont un goût et l’option qui nous convient en est une autre.

Par conséquent, nous apportons les caractéristiques des plans connus “haut, moyen ou bas”, de sorte que lorsque vous optez pour votre jean idéal, il vous reste des chaussures!

Modèles avec jeans low shot.

Le pantalon taille basse passe sous le nombril et se place sous la hanche.

La vérité est que ce type de cliché est une “chaussure” pour peu de gens, en particulier les filles maigres.

Le plan moyen tombe juste en dessous du nombril et couvre la hanche; Avec cela, vous vous sentirez plus à l’aise. Stylise, cache, fournit des courbes, allonge les jambes et vous fait paraître plus mince.

Et enfin, les pantalons taille haute sont ceux qui restent sur le nombril et “amplifient” le ventre et le dos. Très bonne option pour ceux qui ont de longues jambes.

Selon votre silhouette, laquelle vous conviendrait le mieux?