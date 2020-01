Sachez quels colorants capillaires sont parfaits dans la peau brune!

Si vous souhaitez changer votre apparence pour ce 2020, la meilleure réponse est de changer la couleur de vos cheveux. De nombreuses célébrités à la peau foncée ont l’air spectaculaires avec des teintures capillaires à la mode, ne manquez pas les détails!

31 janvier 2020

Chocolat mauve

C’est une belle tendance de teinture et de couleur de cheveux en cette nouvelle année, si vous voulez un changement radical, quelle meilleure façon de le faire avec cette teinture? Osez l’utiliser et soyez différent!

Teintures capillaires pour la peau brune

Bourgogne

Si vous voulez être différent mais beau, alors le Bourgogne est la couleur que vous devez utiliser. Le bordeaux mettra en valeur la couleur de votre peau vous faisant paraître divine et très à la mode.

châtain

Certainement le château en plus de mettre en valeur la couleur de votre peau, il vous donnera plus de lumière, il existe une grande variété de châtaigniers parfaits pour la peau brune, tels que: brun clair, brun orange, brun blond, frêne brun clair, chocolat … etc.

Cuivre

Cette teinte est devenue très à la mode, car elle donne brillance et vie à vos cheveux, misez sur la couleur cuivrée!

Le miel

La couleur miel ne se démode jamais et au cours des derniers mois, elle a été la plus recherchée par toutes les filles à la peau brune. De grandes célébrités comme Beyonce et Jennifer Lopez ont porté des cheveux couleur miel radieux et nous avons adoré.

Osez changer la couleur de vos cheveux!