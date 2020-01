Sada Baby conserve les joyaux avec “Say Whoop”

Au cours des cinq derniers mois, Sada Baby a sorti deux mixtapes: Whoop Tape en septembre et Brolikat en janvier. Il pourrait concentrer son énergie sur la promotion de ces projets, qui contiennent chacun plus de quinze pistes. Mais Sada Baby ne regarde pas le passé. Il avance au bulldozer à toute vitesse. Donc, au lieu de faire des clips pour des chansons à partir de ces cassettes, il continue de tourner des vidéos pour de nouveaux morceaux et de les faire avancer. Il est presque difficile de suivre sa sortie, mais tout est d’une telle qualité que vous vous assurerez de ne pas manquer un instant. Vous opterez pour YouTube sur votre service de streaming préféré juste pour pouvoir écouter cette Sada exclusive.

La dernière décharge du citoyen de Detroit est une vidéo pour “Say Whoop”. Semblable à la plupart des visuels de Sada Baby, il montre qu’il s’estompe dans une maison avec les potes. La caméra reste concentrée sur lui tout le temps, vous pouvez donc regarder les expressions faciales sauvages qui accompagnent ses raps de caractère.

Paroles Quotable

Petite houe vient de faire une merde bizarre, m’a fait la bloquer

Gardez cette chienne sans mains, jouer au football

Attrape cette chienne des deux mains, dois la toucher

Chatte presque si bonne, parle en public

.