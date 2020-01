Sada Baby Drops Song, “Big Eastside”, en l’honneur de Kobe Bryant

Sada Baby n’a généralement pas besoin d’incitation externe pour laisser tomber une nouvelle chanson. Il partage de la musique sans arrêt depuis des mois maintenant. Depuis septembre, nous avons reçu deux mixtapes du rappeur de Detroit et il continue de télécharger de manière inattendue des vidéos sur YouTube. Cependant, les choses sont différentes cette semaine. Le monde a perdu une légende et la communauté hip hop est en deuil.

Lundi, Sada Baby a publié la pochette de sa nouvelle chanson, “Big Eastside”, sur Instagram et a lancé une campagne en l’honneur de Kobe Bryant. “2400 likes, 2400 komments, 800 republications et je laisserai tomber une chanson ce soir sur YouTube”, écrit-il, en s’inspirant du numéro de maillot de Kobe. L’engagement de son poste a dû frapper les chiffres délimités parce que “Big Eastside” est maintenant en notre possession. C’est plus la preuve que Sada rappe et travaille plus fort que quiconque en ce moment.

Il a également lancé une autre campagne sur les réseaux sociaux hier. Il a promis que s’il atteignait 600 000 followers sur Instagram (il en a actuellement 593 000), il compilerait toutes les chansons qu’il a déversées en ligne au cours des derniers mois dans un projet intitulé “SkubaSada2” qui sera mis à disposition sur les services de streaming. Dis-le à tes amis.

Paroles Quotable

On va avoir cet argent parce que je le veux, tu ne peux pas m’arrêter maintenant

Big boy drummin avec ce hunnid, où vous cachez-vous?

Ressemble à un mouvement lent dont les pointes creuses glissent

Dump cette salope, nous sommes partis, on n’a pas oublié de quoi tu vas mourir

