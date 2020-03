Safaree se méfie du rôle du gouvernement dans la panique des coronavirus

Safaree Samuels a exprimé ses soupçons selon lesquels le gouvernement a joué un rôle plus important dans la propagation rapide du coronavirus et la panique ultérieure que nous ne le pensons.



Safaree Samuels ne fait pas confiance au gouvernement, surtout en ce qui concerne l’hystérie entourant une épidémie comme le coronavirus. Alors que la maladie mortelle se propage rapidement et que de plus en plus de cas sont confirmés chaque jour, les gens prennent de sérieuses précautions pour protéger leur santé. Le pays italien a été fermé, des événements majeurs dans le monde ont été annulés et des milliers ont été mis en quarantaine.

Cependant, tout le monde ne pense pas que le public obtient toutes les informations nécessaires sur le virus. Safaree s’est rendu sur Twitter pour entamer un dialogue sur la peur qui a été inculquée aux civils de contracter le coronavirus. Le rappeur et star de télé-réalité a noté que les gens ne devraient pas laisser l’épidémie virale contrôler toute leur vie.

“Arrête de laisser le carona [sic] virus vous empêche de vivre toutes vos vies “, a-t-il tweeté mardi.” Je ne fais pas confiance au gouvernement. Ils ont quelque chose à voir avec ça. Ils auraient dû empêcher certains vols d’entrer en Amérique depuis décembre. Allez jeter Innah yuh mumma Trump !! “Bien que Safaree ne soit pas trop inquiète, d’autres célébrités, comme la carte B, le sont certainement. Cardi a admis qu’elle était assez terrifiée par le coronavirus et qu’elle s’approvisionnait en nourriture en préparation.

