SAG Awards 2020: liste complète des gagnants

La 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards a été lancée dimanche soir au Shrine Auditorium de Los Angeles. Parmi les faits saillants de la soirée, citons la victoire de Parasite in Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. Cela fait du film le premier film en langue étrangère à remporter le prix.

Dans la série télévisée, c’est The Marvellous Mrs Maisel d’Amazon qui a remporté le prix d’une performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique pour la deuxième année consécutive. Dans la même catégorie pour le théâtre, The Crown a remporté le prix.

Individuellement, Joaquin Phoenix continue de nettoyer le circuit en remportant un autre prix du meilleur acteur pour son rôle dans Joker. Renée Zellweger l’a rejoint pour remporter la meilleure actrice de Judy.

Rattrapez la victoire de la nuit ci-dessous:

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle de premier plan

Christian Bale, Ford contre Ferrari

Leonardo DiCaprio, Il était une fois… à Hollywood

Adam Driver, histoire de mariage

Taron Egerton, Rocketman

Joaquin Phoenix, Joker

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle de premier plan

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, histoire de mariage

Lupita Nyong’o, nous

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle

Jamie Foxx, Just Mercy

Tom Hanks, une belle journée dans le quartier

Al Pacino, l’Irlandais

Joe Pesci, l’Irlandais

Brad Pitt, Il était une fois… à Hollywood

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un second rôle

Laura Dern, histoire de mariage

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Nicole Kidman, Bombshell

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell

Performance exceptionnelle d’un casting dans un film

Bombe

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Il était une fois… à Hollywood

Parasite

Performance d’action exceptionnelle par un ensemble de cascades dans un film

Avengers: Fin de partie

Ford contre Ferrari

L’Irlandais

Joker

Il était une fois… à Hollywood

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, la voix la plus forte

Jared Harris, Tchernobyl

Jharrel Jerome, quand ils nous voient

Sam Rockwell, Fosse / Verdon

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un téléfilm ou une série limitée

Patricia Arquette, La loi

Toni Collette, incroyable

Joey King, la loi

Emily Watson, Tchernobyl

Michelle Williams, Fosse / Verdon

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique

Sterling K. Brown, c’est nous

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique

* Jennifer Aniston, The Morning Show *

Helena Bonham Carter, La Couronne

Olivia Colman, la couronne

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique

Alan Arkin, La méthode Kominsky

Michael Douglas, La méthode Kominsky

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, la merveilleuse Mme Maisel

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique

Christina Applegate, Morte à moi

Alex Borstein, la merveilleuse Mme Maisel

Rachel Brosnahan, la merveilleuse Mme Maisel

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique

Big Little Lies

La Couronne

Jeu des trônes

Le conte de la servante

Choses étranges

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique

Barry

Sac à puces

La méthode Kominsky

La merveilleuse Mme Maisel

Schitt’s Creek

Performance d’action exceptionnelle par un ensemble de cascadeurs dans une série comique ou dramatique

Jeu des trônes

LUEUR

Choses étranges

Les morts qui marchent

Watchmen

