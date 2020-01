SAG Awards 2020 – Liste complète des gagnants TV

HISTOIRES CONNEXES

Les gagnants des SAG Awards 2020 ont été annoncés dimanche soir lors d’une cérémonie tenue au Shrine Auditorium à Los Angeles qui a rendu hommage aux plus grandes réalisations de l’année en télévision et en cinéma.

Le spectacle, qui s’est déroulé sans hôte pour la première fois en deux ans, devrait honorer Robert De Niro du Life Achievement Award. Mais du côté de la télévision, qui a remporté les meilleurs prix?

Faites défiler vers le bas pour la liste complète des gagnants TV indiqués dans ROUGE, comme annoncé lors de la télédiffusion de TBS / TNT. Alors, déposez un commentaire ci-dessous avec vos réactions.

ENSEMBLE DRAMA

Big Little Lies

La Couronne

Jeu des trônes

Le conte de la servante

Choses étranges

ACTRICE DRAMATIQUE

Jennifer Aniston, The Morning Show

Helena Bonham Carter, La Couronne

Olivia Colman, la couronne

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

ACTEUR DE DRAMA

Sterling K. Brown, c’est nous

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

ENSEMBLE DE COMÉDIE

Barry

Sac à puces

La méthode Kominsky

La merveilleuse Mme Maisel – GAGNANT

Schitt’s Creek

ACTRICE COMÉDIE

Christina Applegate, Morte à moi

Alex Borstein, la merveilleuse Mme Maisel

Rachel Brosnahan, la merveilleuse Mme Maisel

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Pont Phoebe Waller, Sac à puces – GAGNANT

Acteur de comédie

Alan Arkin, La méthode Kominsky

Michael Douglas, La méthode Kominsky

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, La merveilleuse Mme Maisel – GAGNANT

FILM TV OU MINISERIES – ACTEUR FÉMININ

Patricia Arquette, La loi

Toni Collette, incroyable

Joey King, la loi

Emily Watson, Tchernobyl

Michelle Williams, Fosse / Verdon

FILM TV OU MINISERIES – ACTEUR MASCULIN

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, la voix la plus forte

Jared Harris, Tchernobyl

Jharell Jerome, quand ils nous voient

Sam Rockwell, Fosse / Verdon

ÉQUIPE TV STUNT (COMÉDIE OU DRAMA)

Jeu des trônes – GAGNANT

LUEUR

Choses étranges

Les morts qui marchent

Watchmen