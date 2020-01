SAG Awards, où regarder et profiter des prix en direct

SAG Awards, où regarder et profiter des récompenses en direct | Instagram

Comme chaque année, Union des Acteurs américains (SAG Awards)récompense les meilleurs acteurs du cinéma et de la télévision, profitez de la diffusion en direct.

L’entrée dans l’année 2020 a commencé une saison de récompenses dévastatrice, aujourd’hui nous aurons une autre cérémonie, cette fois ce sera la Prix ​​SAG qui sera votre numéro de livraison 26.

La cérémonie de remise des prix de la United States Actors Guild aura lieu au Auditorium du sanctuaire de Los Angeles, Californie, États-Unis.

“Bombshell”, est l’un des nominés où l’intrigue qui tourne autour d’un cas de harcèlement dans la chaîne sexy conservatrice Fox News, est la favorite du prix avec 4 candidatures.

Suivi de trois nominations, la touchante «Histoire d’un mariage», la bande de gangsters épique “Les Irlandais” par coïncidence, les deux proviennent de la plate-forme Netflix, ajoutant également “Il était une fois … à Hollywood” du direct Quentin Tarantino.

La cérémonie du Screen Actors Guild Awards Il sera diffusé sur TNT (Canalo 102 Movistar) et TBS. De plus, vous pouvez suivre les événements en direct du gala via le compte Facebook ou Twitter.

États Unis (Heure de l’Est): 20 h 00, Pérou: 20 h 00, Mexique: 20 h 00, La Colombie: 20 h 00, Équateur: 20 h 00, Venezuela: 21 h 00 Chili: 22h00, Argentine: 22h00, Espagne: 2 h 00 à partir du lundi 20.

Dans les récompenses d’aujourd’huiRobert De Niro qui n’a pas été nominé pour son rôle principal dans The Irish, recevra le Lifetime Achievement Award, de Leonardo DiCaprio avec qui il a partagé des crédits dans la salle Arvin.

Ce gala de remise des prix est considéré comme un grand thermomètre Prix ​​Oscar; principalement dans les catégories de performance, beaucoup seront au courant de chaque catégorie.

.