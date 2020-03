SahBabii revient avec Ass-Shaker “Double Dick”

Avec son premier nouveau single de 2020, le rappeur d’Atlanta SahBabii est officiellement de retour et il est de retour avec une vengeance. Le joueur de 23 ans a toujours été l’une des forces les plus créatives derrière sa marque, représentant quelque chose d’unique et se présentant comme le King Squid indiscipliné. L’artiste d’enregistrement a travaillé dur sur sa prochaine campagne et tout commence aujourd’hui avec la sortie de “Double Dick”.

Avec “Double Dick”, Sah annonce qu’il est sorti de son sommeil et prêt à conquérir le monde avec plus de puissance. Attendez-vous à doubler la ténacité, à doubler la créativité, à doubler le plaisir et à doubler les références animales. “Double Dick” est le premier single de son nouvel album Barnacles, qui devrait sortir dans les prochains mois.

Écoutez la piste ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez.

Paroles Quotable:

Hippo booty bouncin ‘

Rhino booty bouncin »

Éléphant butin rebondir ‘

Ce cul hors de contrôle, je pense qu’il a besoin de conseils

