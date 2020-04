Sain et délicieux! Apprenez à faire une délicieuse pizza à base de chou-fleur sans farine ni gluten!

C’est sans aucun doute une option très riche et nutritive à préparer à la maison, il faut l’essayer!

26 avril 2020

Le chou-fleur est un excellent légume pour remplacer certains aliments ou pour les compléter, dans ce cas, nous vous apprendrons à préparer une délicieuse pizza sans farine, qui sera une façon saine de vous faire plaisir.

Pizza à base de chou-fleur

Il est important de mentionner que la base de cette pizza n’aura pas la même consistance que la pâte de blé conventionnelle à laquelle nous sommes habitués, mais elle sera tout aussi délicieuse et encore plus saine.

Ingrédients pour la base de notre pizza:

240 g de chou-fleur

1 œuf

15 mg d’amande moulue ou de lin moulu

Poivre noir

Ail granulé

Du sel

Fromage parmesan (facultatif)

préparation: Vous devez d’abord laver et couper le chou-fleur en petits morceaux, puis l’écraser ou le traiter jusqu’à obtenir une sorte de purée, puis nous ajoutons tous les autres ingrédients un par un et pétrissons jusqu’à obtenir une pâte moulable.

Ensuite, nous procédons à préchauffer le four à 180 ° C et sur un plateau, nous étendons la pâte que nous avons préalablement préparée, aussi mince que possible et prenons le four pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elle se solidifie un peu.

Une fois que nous avons notre base, ajoutez les ingrédients que vous souhaitez, tels que: champignons, jambon, fromage, sauce napolitaine, entre autres de votre choix, et pour terminer, nous prenons au four pendant 15 minutes. Nous sortons du four et préparons une délicieuse pizza à manger à la maison.

