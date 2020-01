Sainte Marie accueille les stars invitées Osi Okerafor et Adrian Bower – HITC

DI Jack Mooney aura le cyclisme à l’esprit dans l’épisode 3 de Death in Paradise.

Il y a peu de meilleures façons de laver ces bleus hivernaux qu’avec un peu de soleil et un voyage au bord de la mer.

Cependant, si votre budget ne permet pas un voyage dans une île paradisiaque des Caraïbes, alors la série mystère de meurtre de BBC One, Death in Paradise, est la meilleure chose à faire.

La série est récemment revenue pour sa neuvième saison et reste impressionnante, notamment avec une nouvelle DI à l’horizon.

Ensuite, dans la série 9, l’épisode 3, qui, de manière typique, devrait mettre en vedette une foule de stars invitées aux côtés de DI Jack Mooney and co.

L’histoire de l’épisode 3

Après que les épisodes 1 et 2 aient respectivement pris les coups de couteau d’un nouvel an et d’un artiste empoisonné, l’épisode 3 fait entrer le sport dans l’équation.

Team Storm, une équipe cycliste extrêmement performante et compétitive arrive à Saint Marie pour un événement prestigieux.

Cependant, au milieu de la course, un membre de l’équipe Storm est retrouvé mort dans des circonstances généralement suspectes.

Qui fait partie de la distribution de l’épisode 3?

Comme pour tous les épisodes de Death in Paradise, nous nous concentrons sur le casting principal habituel, tandis que l’enquête hebdomadaire sur le meurtre accueille un nouveau lot d’acteurs dans une star invitée.

Le casting principal

Ardal O’Hanlon en tant que DI Jack Mooney

Tobi Bakare comme JP Hooper

Shyko Amos comme Ruby Patterson

Aude Legastelois en tant que Madeleine Dumas

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Elizabeth Bourgine comme Catherine Bordey

Nina Wadia comme Anna Houghton

Des invités de prestige

Bien sûr, un épisode de Death in Paradise ne serait pas complet sans un casting de stars invitées pour peupler l’épisode.

Ashley Byam comme Xavier Prince

Adrian Bower en tant que Brian Hunter

Jade Anouka comme Inez Farah

Lloyd Everitt en tant que Josh Hunter

Osi Okerafor comme Anton Maduro

Projecteur star invité

Les trois acteurs invités que nous allons examiner de plus près cette semaine sont Ashley Byam, Adrian Bower et Osi Okerafor.

Ashley Byam – Représentant la star du cyclisme assassinée, Xavier Prince est un nouveau venu dans l’industrie à Ashley Byam.

Byam est apparu dans seulement sept rôles depuis ses débuts d’acteur à l’écran en 2015, mais est apparu dans certaines productions de grands noms, notamment Legend, The Legend of Tarzan et Giri / Haji.

Adrian Bower – L’acteur de 49 ans joue le rôle de Brian Hunter dans l’épisode 3, entraîneur-chef de Team Storm et père du personnage de Lloyd Everitt Josh Hunter.

Bower est sans doute l’une des vedettes invitées les plus expérimentées de l’épisode de cette semaine après avoir commencé sa carrière en 1996 avec un rôle dans le film télévisé de la BBC In Your Dreams. Depuis lors, Bower a continué à apparaître dans plus de 40 rôles d’acteur avec sa venue la plus importante dans Teachers, Dirty Filthy Love et The Last Kingdom.

Osi Okerafor – Et enfin, nous arrivons à Osi Okerafor, qui prend le rôle d’Anton Maduro dans l’épisode 3, le membre le plus âgé et le plus expérimenté de l’équipe cycliste Team Storm.

Osi a les noms les plus accrocheurs sur son CV d’acteur avec des rôles comme Fury aux côtés de Brad Pitt ainsi que dans Angel Has Fallen et The Huntsman: Winter’s War. Alors qu’Osi est peut-être un acteur avec un pedigree hollywoodien, il convient de se rappeler qu’il a lui aussi commencé sa vie dans le monde de la télévision avec des rôles similaires à Torchwood et Rose and Maloney lorsque sa carrière a commencé.

