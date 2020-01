Saints accusés d’avoir aidé l’Église catholique à dissimuler les abus sexuels: rapport

La propriétaire des saints, Gayle Benson, est une fervente catholique.



Des informations troublantes sortent aujourd’hui de la NFL alors que l’Associated Press rapporte que les New Orleans Saints vont devant les tribunaux pour empêcher les e-mails privés de devenir publics. Ce qui rend ces courriels privés si troublants, c’est qu’ils sont liés à l’archidiocèse catholique romain de la Nouvelle-Orléans, qui a été accusé de nombreux scandales d’abus sexuels. Selon le rapport, les dirigeants de l’équipe auraient aidé l’archidiocèse à couvrir certains des crimes tout en fournissant une aide aux relations publiques.

“De toute évidence, les saints ne devraient pas être chargés d’aider l’archidiocèse, et l’équipe de relations publiques des saints n’a pas pour mission de gérer les relations publiques des criminels engagés dans la pédophilie”, ont déclaré les avocats. “Les Saints se rendent compte que si les documents en cause sont rendus publics, cette organisation sportive professionnelle se salira également.”

Sean Gardner / .

L’archidiocèse cherche également à garder ces e-mails confidentiels. Les responsables des saints ont qualifié ces affirmations d ‘”scandaleuses” et sont convaincus qu’ils n’ont jamais aidé l’église de cette manière. Le propriétaire de l’équipe, Gayle Benson, est connu comme un catholique dévot et a des liens avec l’église. De plus, il a été dit que les e-mails envoyés à l’église ont des domaines NFL.com.

À l’heure actuelle, la NFL n’a pas encore commenté l’affaire. Dans les semaines à venir, le tribunal entendra des arguments sur la question de savoir si ces documents doivent être rendus publics ou non. Si ces e-mails étaient publiés, les saints pourraient avoir de gros ennuis.

Restez à l’écoute pour les mises à jour car nous serons sûrs de vous les apporter.

