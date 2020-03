Saison 4 atypique: date de sortie de Netflix et à quoi s’attendre

Atypical revient pour une quatrième et malheureusement, la dernière saison sur Netflix. Si vous cherchez les dernières nouvelles de la quatrième saison de la comédie Netflix, vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons suivre la production, regarder ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau de l’histoire et nous plonger dans la raison exacte pour laquelle la série a reçu une dernière saison.

La comédie inspirante, charmante et bien reçue de Netflix a été un outsider et un véritable joyau au cours des dernières années. La série se concentre sur la famille Gardner et leurs épreuves au fil des ans.

La série a vu jusqu’à présent trois saisons avec la plus récente, la saison 3, sortie sur Netflix en novembre 2019.

Passons maintenant en revue ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison atypique 4:

Atypical a-t-il été renouvelé pour la saison 4?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé

Le renouvellement d’Atypical est intervenu en février 2020 lorsque Deadline a annoncé que le spectacle avait été renouvelé pour une dernière saison. Certains ont appelé cette tactique Netflix «annulant à nouveau» une émission. Pour les fans, cependant, c’est bien car cela permet aux créateurs de conclure correctement un spectacle plutôt que de le laisser ouvert et inachevé.

Parallèlement au renouvellement, nous avons obtenu un court clip confirmant que c’est la dernière saison. Dans la légende, il est écrit: «Ils vous ont apporté des rires, des larmes, des câlins et des potes. Maintenant, voyez comment se termine l’histoire. Atypique. La dernière saison. “

Dans une déclaration au Hollywood Reporter, Robia Rashid, qui sert de showrunner, a déclaré:

Je suis ravi que nous allons faire une saison 4 de ‘Atypical’. Bien que je sois triste parce que la fin de la série approche, je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu raconter cette histoire. Nos fans sont de grands et grands défenseurs de la série. Merci d’être si ouvert à la voix et aux histoires de Sam et de toute la famille Gardner. J’espère que l’héritage de “Atypical” est qu’il y a plus de voix qui cessent d’être sans écouter et que même lorsque la série se terminera, nous continuerons à raconter des histoires émotionnelles et drôles de points de vue mal représentés.

Certains des autres acteurs ont eu des réactions mitigées.

Keir Gilchrist a déclaré sur Instagram qu’il était “ravi de conclure cette histoire avec vous tous”. ajoutant à “Restez à l’écoute.”

Brigette Lundy-Paine a publié une série de vidéos et de photos de son temps sur le dicton atypique: «préparez-vous»

Statut de production pour la saison atypique 4

Statut de production actuel: Pré-production (Dernière mise à jour: 03/08/2020)

Selon nos sources, le tournage de la saison 4 d’Atypical ne devrait pas commencer avant l’été 2020. C’est une grande date de tournage pour l’instant, mais nous nous attendons à en entendre plus à mesure que nous approchons de la date de tournage. On pense cependant que, selon les saisons précédentes, la série sera tournée à Los Angeles.

À quoi s’attendre de la saison 4 d’Atypical

Comme vous pouvez l’imaginer, avec une dernière saison, nous nous attendons à ce que tous les autres fils de l’intrigue soient terminés avant la fin du 10e épisode.

Dans la saison 4, nous verrons probablement la vie de Casey changer de manière significative lorsqu’elle s’inscrira avec l’entraîneur Crowley pour rejoindre l’UCLA après une victoire convaincante sur la bonne voie. Ce que cela signifie pour sa relation actuelle avec Izzie n’est pas entièrement clair, même s’ils semblaient engagés alors que les crédits roulaient pour l’épisode 10 de la saison 3.

Comme pour Sammy, il semble qu’il va passer la dernière saison à emménager dans un appartement avec Zahid tout en conservant son emploi au magasin de technologie.

Elsa et Doug semblent avoir réparé leur mariage au cours de la saison 3, mais si cela continuera sera probablement révélé lors de la quatrième saison.

Quand la saison 4 d’Atypical sera-t-elle sur Netflix?

Pour le moment, seule une large date de sortie en 2021 a été donnée. Cependant, le calendrier de tournage devant s’achever vers la fin de 2020, il est plus que probable que nous verrons la saison 4 sortir sur Netflix au cours des deux premiers trimestres de 2021. Cela signifie entre janvier 2021 et juin 2021.

Pendant que nous attendons la saison 4 d’Atypical, nous vous laisserons avec la bobine de blooper et quelques images en coulisses de la saison 3 de l’émission et consultez certaines de nos suggestions de séries alternatives si vous ne l’avez pas déjà fait.

Avez-vous hâte de voir la saison 4 d’Atypical sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.