Saison 5 et plus – / Film

Pour les deux dernières saisons, Peter Gould a pris le relais en tant que showrunner sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. Alors que Vince Gilligan a écrit et réalisé El Camino: A Breaking Bad Movie, son co-créateur Gould a géré l’histoire d’origine de Saul Goodman, depuis ses débuts en tant que Jimmy McGill jusqu’à son avenir en tant que Gene Takovic dans la protection des témoins au Nebraska.

Lors de la Winter Press Tour de la Television Critics Association, AMC a annoncé que Better Call Saul avait été renouvelé pour une sixième et dernière saison. Gould et Gilligan ont également révélé certains personnages de Breaking Bad qui apparaîtront dans la saison cinq de Saul. Considérez cela comme divulgacher alerte si vous essayez de rester frais avant les nouveaux épisodes.

Après le panel, Gould a discuté avec / Film de passer plus de temps avec Gene, de travailler des personnages de Breaking Bad dans l’histoire et de savoir comment ils envisagent de mettre fin à la série. Nous sommes même entrés dans certaines théories sur ce que Jimmy / Saul fait à Kim Wexler. Better Call Saul revient dimanche 23 février sur AMC.

Est-ce le plus long flash ouvert à froid que vous ayez réalisé sur la série?

C’est. Ce fut la plus longue que nous ayons jamais passée avec Gene, l’alter ego échappé de Jimmy. Les premières fois que nous avons vu Gene, c’était vraiment plus un poème musical ou un moment de caractère. Maintenant, il y a une histoire Gene et nous verrons où elle va.

Cela vient-il du moment où il a commencé à donner des conseils juridiques à un gars du centre commercial pris par la sécurité?

Eh bien, cela venait de la saison précédente, il s’est évanoui, puis il a été emmené à l’hôpital pendant la saison quatre. Il pensait être rentré chez lui gratuitement et il y avait un chauffeur de taxi qui l’avait ramené chez lui. Le chauffeur de taxi, il a vu, venait du Nouveau-Mexique et il avait le sentiment que le chauffeur de taxi savait qui il était. C’est ce que nous payons cette saison au début de la saison, juste la peur d’être découvert. Tout tourne autour de Gene.

La saison six pourrait-elle s’ouvrir avec tout un épisode d’un Gene flash forward?

Cela pourrait absolument. Je suis fasciné par ça. Je veux voir plus de Gene. Je suis vraiment intéressé par Gene. Chaque fois que nous sommes allés dans ce monde, ce monde en noir et blanc au Nebraska, je suis vraiment intéressé par ce qui se passe. Je pense donc que nous allons voir plus.

A-t-il été difficile de penser à un moyen pour Hank d’apparaîtreBreaking Bad?

Vous savez, nous ne cherchons pas à faire venir des personnages de Breaking Bad. Ce n’est tout simplement pas la façon dont nous travaillons, mais nous avons eu cette idée que vous verrez que cela se produit de manière très organique. Il semblait tout simplement très naturel que la DEA soit appelée dans cette circonstance particulière et que la DEA se présenterait soit Hank. Nous ne savions pas avec certitude que Dean était disponible ou qu’il voulait même le faire. Nous avions tout l’épisode cassé et nous commencions à l’écrire. Vince et moi avons téléphoné à Dean et lui avons dit à quel point ce serait important pour lui de revenir et de commencer à situer Hank dans sa vie. Si je me souviens bien, Dean nous a fondamentalement interrompus et a dit: «Mec, je suis tellement excité. J’ai hâte d’y être. ” Il vient de l’apporter. Je pense que vous verrez quand vous verrez l’épisode, il est tout simplement génial.

C’est Hank et son partenaire, Gomez. Y avait-il un moyen de faire entrer sa femme dans l’épisode?

Oh mec, il n’y a rien de mieux que d’avoir Betsy Brandt dans l’émission. Betsy Brandt est l’une de mes personnes, à part Marie étant l’un de mes personnages préférés de tous les temps, Betsy Brandt est l’une de mes personnes préférées de tous les temps. Nous aimerions donc vraiment la faire entrer dans le monde. Mais vous ne la verrez pas dans ces deux prochains épisodes.

Vince a déclaré sur le panneau que ce serait génial de revoir Jesse Pinkman. Aaron a dit après El Camino il pensait que c’était ça et il n’y avait pas de retour possible. Pensez-vous qu’Aaron pourrait se tromper?

Je pense que si nous trouvons un moyen de ramener Jesse ou Walt au monde, j’espère. C’est entièrement à Aaron s’il veut revenir à ce personnage. Certes, nous ne le ferions pas si Aaron n’était pas intéressé. Cela le tuerait juste là, mais nous ne l’approcherions pas à moins que nous pensions qu’il y avait un argument assez convaincant à faire.

Tu viens de dire Walt aussi.

Ben ouais. Écoutez, Bryan Cranston est l’un de mes héros. J’adore Bryan. J’ai adoré travailler avec Bryan. J’ai pu écrire des épisodes sur Breaking Bad que Bryan a dirigés. J’adorerais que Bryan vienne à Albuquerque et réalise un épisode ou deux. Il y a très peu de gens qui peuvent passer de la comédie au drame comme Bryan peut le faire. Pour être honnête avec vous, tout tourne autour de l’histoire et de ce qui se passe avec Jimmy McGill, Saul Goodman, Gene Takovic et nous n’aurons qu’à voir.

Savez-vous comment cela se termine ou pensez-vous que ça se passe maintenant?

Nous avons une méthode qui semble folle, mais nous essayons de penser à l’avenir, mais nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer jusqu’à ce que nous allions brique par brique. Nous essayons de continuer à nous demander: “Que ferait ce personnage maintenant dans ces circonstances?” Nous essayons d’être aussi fidèles que possible au comportement humain réel. Cela dit, cette saison, nous avons eu une idée de la façon de terminer le spectacle qui me passionne vraiment. Nous verrons si cela finit par l’être.

Jimmy est le genre de personnage qui, si je le connaissais dans la vraie vie, m’épuiserait avec tous ses stratagèmes et manigances. Pourtant, il y a quelque chose de si sympathique à le regarder. Que pensez-vous que c’est?

Je pense que Jimmy veut vraiment que tout le monde l’aime. C’est quelqu’un qui veut juste de l’amour. Quand nous avons commencé, nous avons commencé à nous demander quelle était la différence entre Jimmy et Walt. Walter White sur Breaking Bad, dans une certaine mesure, il voulait du respect. Il voulait dominer les gens. Il voulait avoir le pouvoir. Jimmy, dans son cœur, veut être aimé de tout le monde. C’est impossible. Il veut être aimé de Chuck et ça n’arrivera jamais. Nous verrons si être aimé de Kim lui suffit.

Est-ce qu’il corrompait Kim?

C’est une grande question. C’est l’une des questions que nous allons poser cette saison: quel effet a le fait d’être avec Jimmy sur Kim? Vous devez vous demander quel est l’attrait de Jimmy pour Kim. Kim a clairement un côté sauvage pour elle que Jimmy fait ressortir. Alors, Jimmy la corrompt-elle? Ou, met-il en avant de nouveaux aspects de sa personnalité? C’est vraiment difficile à dire. C’est l’une des grandes questions que je pense que nous poserons tous au cours de la saison.

Y a-t-il des gens qui ne sont tout simplement pas faits pour le type de fonctionnement de Jimmy? Kim pourrait-elle être l’une de ces personnes? Elle essaie de suivre son exemple mais elle n’est pas coupée du même tissu.

Jimmy ne peut rien y faire. Il voit toujours la distance la plus courte entre deux points. Il voit toujours un moyen de réduire les coins, même s’il ne le fait pas. Kim est, je pense, tout aussi intelligente et peut-être plus créative que Jimmy mais elle a toujours l’éthique. Elle ne veut pas blesser les autres pour obtenir ce qu’elle veut. Nous devrons voir comment elle y tient.

