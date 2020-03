Saisons 1-5 de Lost Girl quittant Netflix en avril 2020

La série canadienne Lost Girl devrait quitter Netflix aux États-Unis en avril 2020. Voici pourquoi vous devriez lui donner une dernière montre (ou première montre) et s’attaquer à la direction à suivre.

La série surnaturelle mettait en vedette Anna Silk qui jouait le rôle d’une succube nommée Bo. Tout au long de la série, elle et son équipe apprennent à utiliser leurs différents pouvoirs pour aider le monde.

L’émission a été diffusée sur le réseau Showcase du Canada entre 2010 et s’est terminée en 2015. La série est arrivée en premier sur Netflix en 2014 avec les quatre premières saisons avec la finale ajoutée peu de temps après la dernière saison diffusée au Canada.

Les cinq saisons qui s’étalent sur 77 épisodes au total doivent quitter Netflix officiellement le 17 avril 2020. Seul Netflix aux États-Unis diffuse la série, donc cela exclut la possibilité qu’il soit ajouté à d’autres régions Netflix telles que Netflix Canada , Netflix UK et plus encore.

Ce n’est pas le premier titre canadien à quitter Netflix de Showcase. En novembre 2019, nous avons appris que la série de science-fiction Continuum partirait également, ce qui a été le cas par la suite. Il ne semble pas non plus que les titres Showcase arriveront à Netflix beaucoup à l’avenir, d’autant plus que le réseau semble avoir quitté l’espace d’origine. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des titres qui peuvent être trouvés sur USA Network, The CW ou d’autres stations du réseau.

La série rejoint la liste croissante de titres qui devraient sortir en avril 2020 et qui propose actuellement quelques émissions britanniques, notamment Residue et Chewing Gum, ainsi qu’American Odyssey et une poignée de films.

Netflix a beaucoup d’autres émissions surnaturelles pour vous aider à continuer, y compris Supernatural de The CW et sa vague d’originaux dans le genre, y compris V Wars, The Order, Chilling Adventures et Wu Assassins.

Vous manquerez Lost Girl une fois qu’il aura quitté Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Remarque: les dates de suppression sont susceptibles de changer.