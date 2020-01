Salem Horror Fest annonce des projections immersives de «Demon Knight», «Prom Night» et «Prince of Darkness»!

Voir des films d’horreur à Salem, dans le Massachusetts, est déjà assez cool, mais cette année, Salem Horror Fest va encore plus loin avec de toutes nouvelles projections immersives!

Salem Horror Fest 2020 va de 1 octobre – 11 octobre 2020, et le festival accueillera des projections immersives de John Carpenter Prince des ténèbres, l’original Soirée de bal, et Tales from the Crypt: Demon Knight. Prince of Darkness et Demon Knight seront tous deux correctement projetés à l’intérieur des murs d’une ancienne église.

Quant à Prom Night, la projection immersive du 40e anniversaire vous permettra de voir le slasher classique dans un véritable décor de danse scolaire. La tenue de bal est encouragée mais pas obligatoire.

Cliquez sur les liens ci-dessus pour en savoir plus sur chaque projection.

Vous pouvez déjà acheter des billets, et plus de détails seront annoncés dans un proche avenir.

En attendant, le Salem Horror Fest présente la toute nouvelle conférence «Femmes aux tripes» en mai prochain, qui aura également lieu à Salem, dans le Massachusetts.