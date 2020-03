Salem Horror Fest annonce la première virtuelle de «Mass Hysteria»; La comédie d’horreur a été filmée à Salem, Mass

Arielle Cimino et Jeff RyanLa comédie d’horreur Panique collective, qui a été entièrement filmé à Salem, Massachusetts, projeté à Salem Horror Fest cette dernière saison d’Halloween, et le festival a annoncé aujourd’hui qu’une projection virtuelle spéciale du film est en route.

Salem Horror Fest accueillera une première virtuelle de Mass Hysteria sur Facebook Live au début du mois prochain, sur Mercredi 1 avril à 20 h 00 HNE. Vous pouvez RSVP sur Facebook dès maintenant!

«Nous espérons que cette projection gratuite pourra apporter quelques rires en une période de grande incertitude. Sans en dire trop, il y a quelques parallèles avec notre situation actuelle », a déclaré le directeur du festival, K Lynch.

Mass Hysteria raconte l’histoire d’un groupe de reconstituteurs du procès des sorcières de Salem qui se retrouvent la cible d’une chasse aux sorcières moderne après le décès d’un touriste la nuit d’Halloween.

Réalisée par Cimino et Ryan, et écrite par Christopher O’Connell et Jonathan Coleman, la production indépendante a été tournée sur place à Salem en 25 nuits et présente des talents locaux avec plus de 30 lieux, 42 rôles parlants et des centaines de figurants.

«Halloween à Salem est une expérience inoubliable, et nous voulions recréer une chasse aux sorcières moderne autour de cet événement annuel. La majorité des touristes viennent à Salem en octobre avec peu d’idée de ce qui s’est réellement passé en 1692. Notre objectif est de faire un thriller / comédie qui soit véridique et divertissant, mais qui partage également les dangers des effets d’une chasse aux sorcières moderne, », A déclaré Matt Peruse, producteur de films de prénoms.

Geena Santiago, Jeff Ryan, Matt Perusse, Destry Allyn, Scott Swayze, Charlie Pollock, Michelle Veintimilla, et Louis Cancelmi étoile.