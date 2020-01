Salem Horror Fest présente la conférence du week-end «Women With Guts» à Salem en mai

Il faudra peut-être un certain temps avant de commencer à savoir ce que nous pouvons attendre de la Salem Horror Fest, mais en attendant, le festival vient d’annoncer un tout nouvel événement!

Du vendredi 8 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 au Salem Waterfront Hotel à Salem, Massachusetts, le Salem Horror Fest présente «Femmes aux tripes»!

«Les femmes dominent la scène centrale de l’horreur dans le cadre d’une nouvelle conférence de genre présentée par Salem Horror Fest. Des créatrices du cinéma, de la télévision, des podcasts et de la presse écrite descendront dans la célèbre ville des sorcières pour une série de projections, de panels et de conférences avec des occasions de faire la fête et de réseauter.

Les invités et les conférenciers comprennent:

Ashlee Blackwell (écrivain et producteur de Shudder’s Horror Noire: A Black History of Horror, créateur de Graveyard Shift Sisters, et professeur à l’Université St. Joseph, enseignant un cours intitulé Resistance Through Horror: Aught Horror Films)

Sady Doyle (auteur de Dead Blonde’s and Bad Mothers: Monstrosity, Patriarchy, and the Fear of Female Power, and Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock, and Fear… and Why)

Alison Lang (Éditrice de Women with Guts: Horror Heroines in Film, TV, and Print from Rue Morgue Library, publié dans Satanic Panic: Pop Cultural Paranoia in the 1980s)

Dr. Rebekah McKendry (Animateur de podcasts Shock Waves et Nightmare University sur le réseau Fangoria, directeur de Psycho Granny et All the Creatures Were Stirring, professeur de cinéma à l’Université de Californie du Sud, ancien directeur marketing de Fangoria et rédacteur en chef de Blumhouse Productions)

Stacie Ponder (Créateur du blog de Final Girl, animateur de Gaylords of Darkness, publié dans The 1990 Teen Horror Cycle: Final Girls and New Hollywood Formula par Alex West)

Chelsea Stardust (Réalisateur de Satanic Panic et Into the Darkness: All That We Destroy)

Andrea Subissati (Éditeur de Rue Morgue Magazine, animateur de The Faculty of Horror, auteur de When There No More Room in Hell: The Sociology of the Living Dead, publié dans The Undead and Theology, The Canadian Horror Film: Terror of the Soul, Yuletide Terror : Christmas Horror On Film and Television, et co-fondateur du Black Museum)

Alexandra West (Animateur de The Faculty of Horror, auteur de Films of New French Extremity: Visceral Horror and National Identity, The 1990 Teen Horror Cycle: Final Girls and New Hollywood Formula, publié dans The Supernatural Cinema of Guillermo del Torro: Critical Essays, Art of le titre, Offscreen Film Journal)

Des invités supplémentaires et le calendrier des événements seront annoncés prochainement.

Rendez-vous sur SalemHorror.com pour en savoir plus et acheter des billets!