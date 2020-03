Salinas Pliego demande de ne pas arrêter le pays par peur et provoque une agitation dans les réseaux

Toluca.– Le secrétaire à la mobilité de l’État du Mexique, Raymundo Martínez Carbajal, a assuré que le service de transport public concessionnel de capacité moyenne sera maintenu pendant la durée de l’éventualité par COVID-19.

De même, il a mentionné que la diminution éventuelle de celle-ci correspondra à la faible demande des utilisateurs sur chacune des différentes routes.

Le fonctionnaire mexicain a indiqué que même à ce stade de confinement des personnes dans leur domicile, le droit à la mobilité des personnes est garanti, comme convenu lors de la dernière réunion avec les membres du Conseil des transports, qui regroupe les hommes d’affaires de la succursale de l’entité mexicaine.

Martínez Carbajal a souligné que l’exploitation du transport de capacité moyenne est une priorité pour satisfaire les besoins de transport minimaux des Mexicains.

Dans ce contexte, le chef du secrétariat à la mobilité (Semov) a souligné la nécessité de renforcer les mesures d’assainissement à bord des unités, telles qu’établies par les protocoles du ministère de la santé, avec de l’eau, du savon, du chlore, un désinfectant, un gel antibactérien et de l’alcool sur les mains courantes, les sièges, les portes, les fenêtres, les cloches et le volant du conducteur.

Afin de se conformer à cette mesure, il a indiqué que Semov a intensifié ses opérations d’inspection afin de réduire le risque de contagion par le coronavirus. Jusqu’à présent, a-t-il dit, près de 50 000 unités de transport public ont été surveillées, y compris des bus, des camionnettes et des taxis.

Le responsable mexicain a rappelé que cette campagne, obligatoire dans tout l’État du Mexique, a commencé le 19 mars et se poursuivra jusqu’à la fin de l’éventualité, avant de reconnaître la volonté des hommes d’affaires et des opérateurs de respecter les protocoles sanitaires.

De plus, Martínez Carbajal a indiqué qu’une communication permanente est maintenue via les réseaux sociaux avec les responsables des itinéraires afin de déterminer les actions qui continueront d’être prises pour réduire les effets du COVID-19 dans l’État de Mexico.

Il a insisté sur la nécessité pour les utilisateurs et les opérateurs de poursuivre les protocoles d’hygiène préventive, tels que le lavage constant des mains avec du savon et de l’eau, en utilisant un gel antibactérien, en établissant une distance saine et en couvrant la bouche et le nez avec l’angle interne du coude à éternuer ou tousser.

Il a rappelé qu’avant tout doute ou suspicion de symptômes d’un opérateur ou d’un utilisateur, il peut contacter le numéro de téléphone 800-900-3200, où ils recevront des conseils à cet égard.

