Salma Hayek comparée aux pastèques de Thalia

Deux événements récents Ils ont tourné le Web et les utilisateurs d’Internet supposent qu’il existe une relation entre les deux faits.

Et est-ce que les internautes supposent que Thalia se moque de son compatriote et collègue Salma Hayek en plaçant deux énormes pastèques à hauteur de ses seins.

Il y a à peine trois jours, Thalia a posté sur son compte Instagram officiel dans lequel elle apparaît avec une pastèque dans chaque main, qui avec les deux fruits, commencerait son régime alimentaire en 2020. Cependant, les gens l’ont pris avec un double sens.

Et pas satisfait de cela, avant le dernier événement cinématographique qui a eu lieu le dimanche 5 janvier, Les Golden Globes, dans laquelle le meilleur du cinéma international est récompensé, la sophistiquée Salma Hayek, a encadré sa silhouette spectaculaire avec une robe longue avec un décolleté prononcé qui a montré une partie de ses grands attributs avant.

À laquelle, devant les pastèques de la dame de Mottola, fans et cybernautes, ont attribué Thalia se moquait de Hayek.

Je pense que c’est une référence à Salma dans les Golden Globes et oui, ils ressemblaient à ça », a écrit un adepte. “Est-ce la façon de se moquer de Salma?”, A demandé un autre fan. “Taille Salma”, a ajouté un autre suiveur. “Vous ne me trompez pas, vous vous moquez de Salma Hayek et vous le savez”, était un autre commentaire qui pouvait être vu dans le post.

Jusqu’à présent, aucune des étoiles impliquées dans les hypothèses des gens n’a fait de déclaration.

Et c’est que les deux célébrités sont tellement occupées dans leurs projets personnels et professionnels, que ces types de commentaires de personnes, ne s’inquiètent pas le moins du monde.

Alors que Thalia est en train de continuer à consentir à son public, Hayek, a mis de côté la production pour faire partie du casting de “Comme un patron“, comédie qui s’annonce comme un succès total.

Il est donc préférable de ne pas créer de potins là où il n’y en a pas et de laisser ces deux étoiles travailler et se préparer à attendre les prochaines surprises qu’elles préparent pour le cours de cette année cabalistique 2020, qui semble très bonne.

